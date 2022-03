Dragon Ball Super: ecco Vegeta Ultra Ego a colori!

Dragon Ball Super ha mostrato più colori ufficiali di Vegeta Ultra Ego in azione con l’ultimo manga!

Uno degli elementi più intriganti dell’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto è stato vedere come i diversi percorsi di allenamento di Goku e Vegeta continuassero a divergere.

I fan hanno visto come Vegeta ha deciso di cercare la forza a modo suo. Di fatto ha non solo a raccolto le tecniche di Controllo dello Spirito su Yardrat, ma anche imparato a sfruttare il potere di Hakai sotto Beerus.

Ciò ha portato a una nuova trasformazione per Vegeta completamente unica, vista in azione contro Granolah.

I fan di Dragon Ball si erano chiesti come sarebbe stata questa nuova forma a colori, e dopo aver rivelato ufficialmente la combinazione di colori di Ultra Ego alla fine dell’anno scorso, la serie ha rivelato uno sguardo molto migliore a come appare questa nuova forma in azione grazie al colore pieno l’uscita del manga ora sta raggiungendo gli scaffali in Giappone.

Queste pagine a colori del manga offrono una sensazione migliore di come la battaglia tra Ultra Ego Vegeta e Granolah si sarebbe svolta.

Ultra Ego Vegeta – Official Colors. Panels coming on @DbsHype1 pic.twitter.com/IBH8mETKin — Hype (@DbsHype) March 3, 2022

Proprio come i fan avevano sospettato all’inizio, Ultra Ego è una sorta di trasformazione “viola” per Vegeta.

Assume una tonalità più rosa per riflettere l’energia sprigionata da Hakai, ed è sicuramente una trasformazione molto più dinamica per il Saiyan.

Risaltano ancora più dettagli: la sua mancanza di sopracciglia e lo fa sembrare un Dio della Distruzione in allenamento.

L’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto dovrebbe concludersi quest’anno.

Il prossimo arco narrativo del manga dovrebbe iniziare prima della fine dell’anno. Molto probabilmente vedremo di nuovo Vegeta al suo apice di forza.

È ancora troppo presto per dire che tipo di minaccia potrebbe arrivare dopo gli Heeter, ma con Goku e Vegeta che raggiungono questi nuovi livelli divini, è sicuramente una prospettiva entusiasmante per il futuro.

Dragon Ball Super: la serie

Si tratta della prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997 e la quinta in totale prodotta da Toei Animation. L’opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji TV.

In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.