Dragon Ball Super 69 esplora fino a che punto si spingerà Granola per avere la sua vendetta! Dragon Ball Super 69 compie un altro passo cruciale nell’arco di Granola il Sopravvissuto, e con questo capitolo del manga scopriremo un po’ meglio quali siano le ragioni che spingono a combattere il guerriero protagonista dell’arco narrativo corrente.

Dopo aver scoperto che Granola è l’ultimo sopravvissuto di una razza una volta spazzata via da Freezer e dai Saiyan, stiamo iniziando a capire le ragioni che lo portano a nutrire tanto rancore verso Freezer. La scoperta poi che Freezer è ancora vivo sembrava aver acceso ancora una volta quel fuoco dentro di lui.

Dragon Ball Super 69 – le tante ragioni del rancore di Granola

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 69.

Dragon Ball Super 69 rivela alcune importanti informazioni su Granola e il luogo in cui vive. Innanzitutto, il Sopravvissuto abita ancora sul pianeta dove un tempo viveva e prosperava la sua gente, ma vive tra le rovine della sua vecchia casa per ricordare a se stesso ogni giorno il trauma che la razza Saiyan e l’esercito di Freezer gli hanno inflitto. E certamente non è un modo sano per far fronte alla sua perdita.

Il capitolo rivela che una nuova razza nota come Sugarian si è trasferita sul pianeta dei Cerealian per ricostruire ciò che hanno perso dopo che il loro pianeta è stato distrutto, ma Granola non vive nella loro città ricostruita. Dopo che gli Heeter arrivarono e costruirono la città per loro, Granola decise di isolarsi sulle montagne insieme a un anziano Namecciano, Monaito.

Questo ha un duplice scopo, tuttavia, poiché l’altro motivo per cui vive sulla montagna è che può sempre guardare le rovine della sua città natale distrutta. Le fissa come un costante promemoria del dolore che i Sayan gli hanno causato, e continua a stufare nella rabbia di quella distruzione di quarant’anni fa. È per questo che Granolah continua a infuriarsi e vuole diventare il più grande guerriero dell’universo per potersi finalmente vendicare.

Sebbene ci siano molte ragioni al suo rancore, questo stile di vita non aiuterà certo le cose poiché non ha avuto spazio per crescere e andare avanti, lasciandosi il suo passato alle spale. Come Vegeta, anche se in un modo diverso, Granola è letteralmente bloccato nel passato.

