Dragon Ball Z: ricreata da Shueisha l’iconica giacca di Goku

Nella saga di Dragon Ball Z abbiamo visto poche volte Goku con abiti diversi dalla sua classica tuta, infatti quando succedeva faceva strano vederlo in abiti casual, come ad esempio possiamo ammirare durante la saga di Cell.

Durante l’arco narrativo infatti Goku decise di allenarsi nella stanza dello spirito e del tempo, per sfruttare pienamente il tempo concesso dal suo nemico.

Alla fine dell’addestramento Trunks e Vegeta decidono di continuare e Gohan e suo padre optano a migliorare il controllo del Super Saiyan.

Durante la saga i due personaggi decidono di sfoggiare degli abiti casual ed è proprio qui che vediamo il nostro Goku indossare una particolare e ormai iconica giacca.

In casa Shueisha è piaciuta particolarmente come design ed hanno deciso di creare un modello per metterlo in vendita e soddisfare i desideri nascosti dei fan.

In basso potete ammirare le foto del prodotto in questione. Non esiste ancora una data d’uscita ufficiale né tantomeno il prezzo effettivo, ma al momento del lancio gli utenti giapponesi potranno ottenerla gratis tramite giveaway.

The shape, colors, materials, and even the patch are all faithful to the original jacket Goku wore! pic.twitter.com/t1vTcVIVrL — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 18, 2022

Tra le prossime novità vediamo il lungometraggio di Dragon Ball Super: Super Hero.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.