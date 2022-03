Dragon Ball Super: Super Hero: un’illustrazione mostra il suo cast

L’account Twitter Outlet DBS Chronicles ha condiviso una nuova illustrazione che mostra il cast del film Dragon Ball Super: Super hero.

Molti personaggi, vecchi e nuovi, che avranno un ruolo importante in Dragon Ball Super: Super Hero e tra questi ci sarà anche Broly:

#DragonBallSuperSuperHero Every Revealed Character yet. Cheelai isn't holding a baby, that's the food supplies. pic.twitter.com/OPcUi0F61r — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 2, 2022

Il nuovo film del franchise ha fatto molto parlare di se questa settimana. L’ultimo trailer che suggerisce una nuova forma per Piccolo e un potenziale ritorno di uno dei principali cattivi nel franchise shonen creato da Akira Toriyama.

Questo nuovo poster ha riunito tutti gli eroi e i cattivi che avranno un ruolo nel prossimo capitolo. Si può subito dare un sguardo al cast che sta inaugurando l’arrivo della nuova armata del Fiocco Rosso.

Uno degli elementi più importanti di questo film non è solo l’inclusione di personaggi come Crilin, C-18, Yajirobe, Dende e Korin. Trunks e Goten sono finalmente cresciuti e i due ormai adolescenti sfoggiano dei look molto diversi da quelli iniziali.

Il merchandise per il film suggerisce il ritorno di Gotenks tramite Fusion Dance, anche se sembra che questo ballo vada terribilmente storto.

Un eventuale ritorno della fusione del figlio di Goku e Vegeta, rappresenterebbe sicuramente un importante ritorno per il franchise.

Il trailer del film pubblicato di recente all’inizio di questa settimana, mostra Piccolo in una nuova trasformazione che potrebbe finalmente mettere il Namecciano a pari livello di personaggi del calibro di Goku, Gohan e Vegeta.

Chiamato in modo esilarante “Smooth Piccolo” da molti fan, la trasformazione apparentemente elimina le rughe sulle braccia di Piccolo e conferisce alla sua pelle una lucentezza gialla più brillante di quella che abbiamo visto prima dal Namecciano.