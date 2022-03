Dragon Ball Super: Super Hero: svelata la nuova forma di Piccolo

Dragon Ball Super ha rilasciato una nuova forma di Piccolo con il nuovissimo trailer del film Dragon Ball Super: Super Hero!

Il prossimo lungometraggio per il franchise è eccitante per una serie di motivi: non solo è il primo nuovo anime pubblicato dopo quattro anni, ma sarà anche il primo vero progetto di animazione completamente in CG per il franchise .

Questo nuovo film sta promuovendo la maggior parte dell’attenzione sulla Terra questa volta e presenterà Gohan e Piccolo come i principali eroi che stanno resistendo a una nuova minaccia.

Precedentemente si è rivelato che Dragon Ball Super: Super Hero si svolge diversi anni dopo gli eventi dell’anime TV e Dragon Ball Super: Broly.

Gohan sembra aver raggiunto la sua forma Ultimate come anticipato attraverso il materiale promozionale visto finora.

Il nuovo trailer ha rivelato che Piccolo ha raggiunto un nuovo livello con una forma nuovissima che cambia completamente la sua pelle.

Di seguito è possibile dare un’occhiata rispetto a quanto detto:

So this is where piccolo transforms I guess since he loses those lines on his arms and becomes smooth pic.twitter.com/4eOjvksYOp — Shiny Manager of Soap (@shiny244) March 1, 2022

Sebbene si sappia molto poco su questa nuova forma, i fan possono vederla molto meglio con il nuovo poster che mostra una tonalità di verde molto diversa.

Dato che la forma cambia davvero il suo corpo e si manifesta con un lampo di aura, potrebbe essere molto simile alla forma definitiva di Gohan in quanto risveglia la sua piena forza interiore.

Fortunatamente non passerà molto tempo prima di vedere con certezza che Dragon Ball Super: Super Hero è attualmente programmato per l’uscita in Giappone il 22 aprile e uscirà nei cinema del Nord America quest’estate.