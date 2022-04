Dragon Ball Super: Super Hero: ecco le nuove illustrazioni dei personaggi

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film della serie creata da Akira Toriyama diverso tempo fa ormai ma che continua ad appassionare tantissimi fan. Inoltre ha indubbiamente influenzato moltissimi mangaka che si sono affermati con successo nel settore.

Di recente a causa dell’attacco hacker subito dalla Toei Animation l’uscita del film Dragon Ball Super: Super Hero prevista per il mese di aprile, è stata posticipata a data da destinarsi. Tuttavia potrebbero esserci a breve delle novità che potenzialmente potrebbero rivelare una nuova data di uscita.

Al momento, è possibile in ogni caso vedere degli aggiornamenti continui che possono aumentare l’interesse per il film. Il regista ha affermato che con questo tempo extra miglioreranno ulteriormente il film, e ha anche richiesto un favore speciale ai fan dopo la sua uscita.

Di recente un nuovo aggiornamento ha mostrato delle nuove illustrazioni di alcuni dei personaggi che prenderanno parte al film. Di seguito, come riporta direttamente l’account Twitter DbsHype, è possibile dare un’occhiata:

Dragon Ball Super: SUPER HERO – New illustrations, feat. Fat Gotenks as well! pic.twitter.com/YIcrNHgxU1

— Hype (@DbsHype) April 2, 2022