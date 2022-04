Super Dragon Ball Heroes: un personaggio diventa Super Saiyan 3

Dragon Ball ha molti Saiyan e molti possono diventare Super Saiyan ma pochi possono superare questo limite.

Goku e Vegeta così come Gohan hanno raggiunto livelli che vanno oltre a quello di Super Saiyan.

Tuttavia, ci sono altri protagonisti secondari della serie, come Nappa e Radish che hanno il loro fandom.

Radish in particolare ha i riflettori su di se in quanto possiamo guardarlo come mai prima d’ora e come mai ci potevamo aspettare. Super Dragon Ball Heroes sta mostrando il fratello di Goku in una forma assolutamente inaspettata, quella del Super Saiyan 3.

L’aggiornamento arriva direttamente da Super Dragon Ball Heroes e dal suo ultimo episodio. Tutti gli appassionati hanno potuto vedere il Saiyan dai capelli lunghi aumentare i suoi poteri, fino ad accedere ad un potere successivo

Di seguito è possibile guardare con i propri occhi quanto detto:

Come puoi vedere sopra, Radish Super Saiyan 3 è reale. Il Saiyan ha dei capelli davvero lunghi come ci si può aspettare e le sue sopracciglia sono scarne. Inutile nascondere che infondo non ci stupisce la trasformazione dato che somiglia davvero a Goku dal punto di vista fisico, tuttavia stupisce che a raggiungere questa forma sia proprio Radish.

Il Saiyan è rappresentato con le spalle adornate con la classica armatura Saiyan.

Adesso, inevitabilmente, tutti gli appassionati sono ansiosi di vedere come Radish di terzo livello si inserisce in questo nuovo arco narrativo.

Vale la pena notare che questa non è la prima volta che Radish mostra un tale potere.

Radish è già apparso in Super Dragon Ball Heroes, ma non ha avuto molto tempo sullo schermo. Ora, i fan sperano che il combattente rimanga abbastanza a lungo da mostrare la sua potenza. Dopotutto, Radish è uno dei due soldati Saiyan riuscito a diventare Super Saiyan 3 senza sbloccare le prime due forme. Quindi, se vuole dimostrare la sua forza, Radish sa cosa deve fare.