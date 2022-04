Dragon Ball Super: leggi il commento di Toyotaro sul volume 18

La serie di Dragon Ball Super è tra le più famose a livello mondiale. Gli appassionati della serie la seguono sempre con la stessa passione di sempre. Akira Toriyama ha creato uno dei manga più incredibili della storia e anche dopo la fine di Dragon Ball Z continua a lavorarci.

Un mangaka che però merita di essere menzionato è Toyotaro, in quanto è grazie a lui se gli appassionati del franchise continuano a leggere e assistere alle vicende di Goku e dei suoi amici.

Il manga di Dragon Ball Super sta proseguendo la sua pubblicazione sulla rivista V-Jump, condita da momenti di altissima tensione nella saga di Granolah il Sopravvissuto.

La sceneggiatura del maestro Akira Toriyama viene coadiuvata perfettamente dai disegni del suo discepolo Toyotaro, apprezzatissimi dai fan della serie.

I volumi in formato tankobon di Dragon Ball Super sono arrivati al numero 18, pieno di illustrazioni extra per la gioia dei fan. Il volumetto contiene i capitoli dal 77 al 80 usciti precedentemente su rivista, che coprono buona parte della saga di Granolah il Sopravvissuto.

Come riporta l’account Twitter DBSChronicles, all’interno di Dragon Ball Super 18 troviamo anche un ringraziamento dell’artista Toyotaro ai fan, accompagnato da una cover alternativa dove Goku è disegnato in primo piano e sullo sfondo c’è suo padre, Bardack.

#DragonBallSuper Vol. 18 Alternate Cover and his comments in the volume

(via @DbsHype1) pic.twitter.com/iFFXMFzqVr

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 4, 2022