Dragon Ball Super: Super Hero: ecco il nuovo merchandising

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film della serie creata da Akira Toriyama, il quale è coinvolto direttamente nella sua realizzazione.

Di aggiornamenti ne sono stati forniti a partire dal suo annuncio fino ad arrivare alla notizia che nessun appassionato su poteva immaginare. Toei Animation ha subito qualche settimana fa ormai, un imprevisto attacco hacker che l’ha costretta a rimandare ogni programmazione.

Dragon Ball Super: Super Hero infatti, la cui uscita era prevista questo mese in Giappone, vedrà luce più in avanti. La nuova data di uscita però non è ancora nota.

Nel frattempo il regista del film si è impegnato molto cercando di mantenere un contatto con il pubblico, sfruttando anche l’evento dell’Anime Japan. In questa occasione ha invitato i fan a notare tutti i dettagli che saranno presenti, legati all’Armata del Fiocco Rosso.

Inoltre il loro impegno li vedrà migliorare ulteriormente la resa e la qualità del film.

Di seguito però, come riporta direttamente l’account Twitter DbsHype, il nuovo merchandising del film è stato reso noto. Di seguito è possibile dare un’occhiata:

New Super Hero Merch/Goods. Gotenks & Piccolo Potential Unlocked were already revealed, so, who do you think the secret character would be? 👀 pic.twitter.com/23fDFFD8cH — Hype (@DbsHype) April 5, 2022

Come si può immaginare si tratta di una mossa per pubblicizzare il nuovo film mai fatta prima d’ora. Potrebbe essere un indizio circa la prossimità della nuova data d’uscita.

Chiaramente non ci sono notizie ufficiali ma queste mosse si sono già viste prima.

Nel nuovo merchandising possiamo vedere tutti i personaggi già confermati nel film applicati come adesivi e colpisce il personaggio segreto. Di chi si tratterebbe mai?

Dragon Ball Super: Super Hero è un film animato di arti marziali in CGI giapponese, in uscita nel 2022. Il film è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball. È in totale il ventunesimo film di Dragon Ball, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente.