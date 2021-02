Nel lontano 1990 usciva per la prima volta uno special televisivo dedicato all’universo di Dragon Ball e focalizzato sul passato di Bardock, il papà biologico di Goku, ovvero Dragon Ball Z: Le Origini del Mito.

Sebbene il progetto non fosse stato ideato e scritto da Akira Toriyama in persona, il creatore del franchise e del manga originale, in una intervista raccolta da Kanzenshuu, dichiarò di essersi emozionato così tanto per lo special che finì per commuoversi.

Ecco le parole nel dettaglio dell’artista giapponese al momento impegnato alla sceneggiatura di Dragon Ball Super:

“Quello special fu bellissimo. Mi commossi. Non credevo fosse possibile creare una storia più bella addirittura del manga originale.

Toriyama-sensei fu accompagnato nell’intervista da Takao Koyama che al tempo era una delle menti della sceneggiatura dello speciale. Lo scrittore fu felice che Toriyama, dopo lo special, introdusse Bardock nel manga e a detta del maestro era il minimo che potesse fare.

La storia di Bardock è stata, inoltre, rimaneggiata da Toriyama-sensei stesso con un capitolo manga dal nome di Dragon Ball Minus. In questo speciale one-shot, presente all’interno del volumetto Jaco the Galactic Patrolman (Edizioni Star Comics, 2015), appare anche la mamma di Goku, Gine. L’adattamento di tale storia è stato inserito nel lungometraggio animato di Dragon Ball Super: Broly (2019 in Italia).

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics