Dragon Ball Super: Super Hero – Rivelata la data di uscita del film?

l’immensa attesa per Dragon Ball Super: Super Hero comincia a farsi sentire, visto che il nuovo lungometraggio dedicato al franchise di Akira Toriyama doveva uscire proprio in questo periodo.

Prodotto e animato con nuove tecniche, il film vede un ritorno di uno storico villain insieme alla coppia senza tempo composta da Gohan e Piccolo. Come già accennato il film doveva uscire nelle sale proprio il 22 aprile, ma un improvviso attacco hacker ha scombussolato tutto.

La pellicola di TOEI Animation non ha una data di uscita definitiva, ma si vociferava che quest’ultima dovrebbe essere intorno al mese di giugno, visto che anche la light novel del film è prevista per quella data.

A sostenere questa ipotesi, ci pensa l’insider @EmperorBigD tramite il suo account Twitter, confermando che il nuovo lungometraggio uscirà nel corso del mese di giugno. Sempre secondo l’utente, TOEI dovrebbe anche pubblicare un trailer a riguardo, in modo da fomentare l’hype.

Japanese release of #dragonballsupersuperhero likely to be late June or early July this year. More trailers are coming soon. — Geekdom101 (@EmperorBigD) April 11, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.