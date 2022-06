One Piece Film: Red: svelato il character design della ciurma di Shanks

One Piece Film: Red è il nuovo lungometraggio della serie e si focalizzerà completamente sulle vicende di Shanks il Rosso. Infatti sul pirata non si sa moltissimo nonostante i tantissimi anni di serializzazione del manga. Ma questo mistero si spezzerà con il nuovo film.

Oggi parliamo dell’ultimo promo che permette ai fan della serie di dare un’occhiata al character design della crew di Shanks.

Di seguito adesso, ne riportiamo l’aggiornamento condiviso dalla pagina Twitter ufficiale del fil, OP_FILMRED:

One Piece Film: Red ha anche confermato che i doppiatori che presteranno la loro voce ai presonaggi della ciurma di Shanks il Rosso saranno i seguenti:

Shuichi Ikeda nei panni di Shanks ;

; Aruno Tahara nei panni di Ben Beckman ;

Jin Domon nei panni di Lucky Roux ;

Michitaka Kobayashi nei panni di Yassop ;

; Shiro Saito nei panni di Rockstar

Tutti questi attori quindi sono pronti a tornare. Nuove aggiunte al cast per il resto della troupe includono:

Kenichi Ono che interpreterà Lime Juice ;

Kotaro Nakamura nel ruolo di Bonk Punch ;

Bin Shimada ne panni di Monster ;

Issei Futamata che invece interpreterà Building Snake ;

Hikaru Midorikawa darà la sua voce a Hongou ;

; Jouji Nakata nei panni di Howling Gabu.

One Piece Film: Red sarà diretto dal regista del franchise di Code Geass, Goro Taniguchi, e sarà scritto dallo scrittore di One Piece: Gold Tsutomu Kuroiwa. La novità riguarda senza dubbio Eiichiro Oda che riveste il ruolo di produttore creativo.

Il nuovo lungometraggio della serie di Oda farà il suo debutto ufficiale nelle sale di tutto il Giappone il 6 agosto. Per il momento quindi non c’è ancora una data di uscita Europea, ma presto ci saranno novità e le occasioni in cui qualche aggiornamento verrà rivelato non mancano.

Possiamo dire che molto probabilmente il film giungerà aldilà del Giappone anche entro la fine del 2022, data la popolarità del franchise, oppure anche nel 2023.

Fino a quel momento, ricordiamo che abbiamo recentemente riportato il nuovo trailer del film che mostra alcuni dettagli sull’infanzia di Rufy e Uta.