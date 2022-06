One Piece Film: Red: svelato il nuovo trailer!

One Piece Film: Red come abbiamo ampiamente riportato è il prossimo film che debutterà il 6 agosto 2022 in Giappone. Il film vuole celebrare la trasmissione dell’episodio dell’anime numero 1000.

Non manca molto tempo prima dell’uscita del film nei cinema giapponesi, per questo iniziano ad arrivare altri aggiornamenti per il film. Recentemente abbiamo in tal proposito annunciato delle novità in arrivo riguardanti il film.

E ora, One Piece Film: Red ha rilasciato il suo nuovo trailer insieme a un poster realizzato dallo stesso Eiichiro Oda.

Il nuovo trailer è stato pubblicato solo di recente e fornisce diverse informazioni ai fan.

Per esempio, il promo dimostra che Shanks ha viaggiato con la sua bambina attraverso la Grand Line in alcuni punti, e anche Uta è arrivata con lui nell’East Blue.

Fu lì che la giovane ragazza incontrò Rufy ben prima che iniziassero gli eventi dell’anime, ed erano amici intimi.

Per dare un’occhiata al nuovo trailer del nuovo lungometraggio di One Piece, riportiamo di seguito il trailer condiviso dall’insider animetv_jp sulla sua pagina Twitter:

【New Trailer】

ONE PIECE FILM RED

Scheduled for August 6 in Japan! ☠️More: https://t.co/ou97EbV1nU pic.twitter.com/TlnmrNgJsK — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) June 8, 2022

Il trailer mostra anche quanto sia talentuosa Uta dato che il suo talento nel canto non ha eguali.

Tuttavia, tutti i suoi talenti hanno messo un bersaglio sulla schiena di Uta, e questo senza che il mondo sapesse dei suoi legami con Shanks.

Sembra anche che Uta sia stata separata da Rufy a un certo punto durante la loro infanzia. Tuttavia in questo film si riunirà con Cappello di Paglia. Il film introdurrà inevitabilmente alcuni nuovi cattivi che scaveranno nella sua storia con sgomento di Shanks.

Ovviamente, questo nuovo trailer è stupendo e non poteva mancare il tocco del maestro Oda per celebrare la sua uscita.

Dopotutto, l’artista ha inchiostrato un poster incredibile per pubblicizzare il nuovo film. Guardalo di seguito:

One Piece Film: Red è l’unico film di One Piece a cui Eiichiro Oda ha partecipato attivamente di più. Oda è il produttore esecutivo, il character designer e anche il revisore della sceneggiatura del film. Ha anche affermato che il film sarà diverso dal precedente Film di One Piece.