One Piece: svelate due date estive che rilasceranno annunci importanti

One Piece si trova in un momento molto importante in quanto è circondato da tantissime novità. Si prepara infatti a rivelare alcuni importanti annunci quest’estate con un nuovo evento speciale per celebrare il suo 25° anniversario.

Eiichiro Oda ha annunciato ufficialmente che andrà in pausa di un mese per preparare al meglio la saga finale.

Dunque il manga avvia la sua la sua conclusione ed è qualcosa che non ci si poteva immaginare davvero. Infatti la reazione dei fan sembra quasi non volerlo accettare.

Ma ci sono tante altre cose legate alla serie. Primo fra tutti il nuovo film One Piece Film: Red, il nuovo videogioco in arrivo, Odyssey e molto altro.

Inoltre l’adattamento animato ha mostrato degli episodi con una realizzazione grafica mai vista in tutti questi anni e si sicuro si inserisce nella lista.

La serie quindi si sta preparando quindi per una grande estate quest’anno, e anche se sono state già mostrate molte cose in lavorazione per il franchise, sembra che ce ne siano ancora altre.

Il franchise ha annunciato che un nuovo speciale “One Piece Day” arriverà nel weekend del 22-23 luglio con la promessa di un “festival definitivo”.

In questa occasione gli appassionati scopriranno molti altri progetti in corso. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di One Piece, Eiichiro_Staff, che riportiamo di seguito:

Calling all One Piece fans!

The ultimate festival is set to start!

\ Manga, anime, movies, games…

Everything One Piece is here! The "ONE PIECE DAY" worldwide streaming event is coming 7/22 & 7/23(JST)! Get the scoop! See you soon!#ONEPIECE#ONEPIECEDAY pic.twitter.com/uAavZuP093 — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) June 9, 2022

Viene richiamata a gran voce l’attenzione di tutti i fan di One Piece. Si parla propri del festival che sta per iniziare.

L’evento sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo. Si chiamerà ‘ONE PIECE DAY‘ e debutterà il 22 e il 23 luglio.

Ci saranno chiaramente maggiori dettagli considerando che One Piece Film: Red uscirà nei cinema circa una settimana circa dopo. Di conseguenza ci sono molte cose che potremo vedere e scoprire sul futuro del franchise.

C’è anche la saga finale del manga da considerare in quanto tornerà dalla pausa mensile nello stesso periodo.

Ci sono ancora molti segreti su cosa conterrà il gran finale, soprattutto sulla durata di quest’ultima, ma è chiaro che i fan vorranno sicuramente tenere d’occhio lo sviluppo di questo evento in futuro.