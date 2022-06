One Piece: la reazione dei fan alla notizia dell’arco finale?

One Piece dopo più di vent’anni di serializzazione sta per andare incontro al suo ultimo arco narrativo.

Dopo aver concluso quello che si impone come il più lungo della storia di One Piece e di tutti i manga, l’arco di Wano, ora tocca a quello che concluderà l’avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma storica che ha accompagnato più di una generazione.

Recentemente abbiamo confermato la notizia secondo la quale Eiichiro Oda si prenderà un pausa di un mese per riorganizzare le idee per un nuovo e ultimo arco narrativo.

Chiaramente non si tratta solo di questo. Infatti il mangaka ha deciso di prendersi un periodo di pausa per celebrare il 25° anniversario del manga e anche per andare un Sud Africa a seguire le riprese del live-action di Netflix.

Alla fine pare che non riuscirà ad andare in Sud Africa, tuttavia quello che rimane più impresso e che suscita un turbinio di emozioni nei fan è proprio l’ultimo arco narrativo di One Piece. Di seguito infatti riportiamo alcune delle reazioni dei fan.

E non si sono di certo trattenuti. Di fatto l’utente Based5656 ha condiviso i suoi pensieri. Non riesce a immaginare il manga nel suo arco narrativo finale e come molti appassionati, non riescono a immaginare la loro vita senza One Piece:

My brain is mentally blocking the idea of One Piece entering its final saga, I just can’t imagine my life without new One Piece chapters — Based👑 (@Based5656) June 7, 2022

I sentimenti sono pressoché i medesimi, senso di sconforto, tristezza e soprattutto consapevolezza che questo momento sarebbe arrivato e assenza di accettazione.

Damn we really into the final saga of One Piece now, I don't know what I'll do it when ends😭 pic.twitter.com/bWShKinIPl — Myth:CRBerserk (@StrawHatMyth) June 7, 2022

Probabilmente tutti i fan stanno vivendo tutto questo. Anche per chi non segue costantemente One Piece, ma ha seguito bene alcuni archi narrativi, deve fare un certo effetto quello che sta accadendo. Eppure si sapeva che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, tuttavia, possiamo dirlo, sembrava infinito e senza mai una fine.

Ora invece bisogna fare i conti con la realtà e accompagnare Rufy nel suo ultimo viaggio ed essere felici di aver potuto leggere un mostro sacro del mondo dei manga.

Ci sono altri programmi per la serie di Oda. Il 6 agosto di quest’anno debutterà in Giappone One Piece Film: Red che si concentrerà sulla vita di Shanks esplorandone i dettagli mai visti. Infatti i fan potranno scoprire il rapporto con sua figlia Uta.