One Piece: svelate novità ufficiali sul set e sul cast del live-action

One Piece ogni anno sa come sorprendere costantemente i suoi appassionati e non è affatto una cosa scontata.

Solo i fan possono determinare il successo o l’insuccesso di un progetto e la produzione della serie live-action della serie di Eiichiro Oda è un esempio.

Gli appassionati vedranno in futuro per la prima volta degli attori in carne ed ossa interpretare i personaggi di un manga. Stiamo parlando della serie live-action prodotta da Netflix.

Al momento sappiamo che il regista ha condiviso un messaggio dove dichiarava terminate le riprese in Sud Africa.

Qualche settimana fa abbiamo riportato della Geek Week, secondo la quale ci sarebbero state novità sulla serie Netflix di One Piece e così è stato.

Siete pronti a dare un’occhiata a questo video dietro le quinte dove gli showrunner raccontano come hanno messo su lo stage?

Di seguito riportiamo proprio questo aggiornamento che ha condiviso la pagina Twitter ufficiale NetflixGeeked:

✔️ The Going Merry

✔️ Miss Love Duck

✔️ Baratie Take a tour inside the massive sets of ONE PIECE, now in production #GeekedWeek pic.twitter.com/104rCQmXsj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Nel video sono presenti i due showrunner e l’attore che interpreta Rufy. Bisogna subito dire che il suo spirito acceso e pimpante rispecchia alla grande Cappello di Paglia.

Nel video si mostra il duro lavoro che hanno svolto per mettere su le navi e soprattutto il baratie. Lo scopo è proprio cercare di portare in vita la magia del mondo di Oda.

Anche l’insider sugoiLITE che ha condiviso tutto sulla sua pagina Twitter e di seguito riportiamo il tutto:

First official look at Netflix's Live-Action "One Piece". pic.twitter.com/RIHoMHyF9S — Sugoi LITE (OECUF) (@SugoiLITE) June 6, 2022

Come si può vedere questo aggiornamento mostra come saranno nel film il ristorante Baratie e come sarà la Going Merry.

Il risultato è davvero sorprendente in quanto è fedele al manga.

Recentemente le novità erano legate anche agli attori che si aggiungono al cast. Ad esempio Moodie, Boodle e Yasopp.

Ai tre menzionati oggi ne riportiamo altri. L’aggiornamento dei nuovi attori che si aggiungono al cast è riportato dalla pagina Twitter ufficiale onepiecenetflix, che riportiamo qui di seguito:

Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Mantis, Craig Fairbrass, Steven Ward, and Chioma Umeala join the cast of Netflix’s live action One Piece. Based on the widely popular series by Eiichiro Oda. pic.twitter.com/lwmoA9FXfa — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 6, 2022

Ecco quindi i nomi degli attori e chi interpreteranno:

Langley Kirkwood sarà nei panni di Capitan Morgan ;

; Celeste Loots interpreterà Kaya ;

; Alexander Mantis nei panni di Klahadore ;

; Craig Fairbrass interpreterà lo chef Zeff ;

; Steven Ward sarà nei panni di Mihawk ;

; Chioma Umeala sarà Nojiko

Ricordiamo anche che One Piece presenterà un altro progetto a partire dal 6 agosto 2022. Parliamo del debutto di One Piece Film: Red che vedrà i riflettori puntati sulla storia di Shanks il Rosso.