One Piece: Red, condivise delle foto speciali direttamente da dietro le quinte

L’utente Twitter New World Artur ha condiviso alcune nuove foto del dietro le quinte dedicate alla creazione di One Piece: Red, con gli animatori che hanno creato la figlia di Shanks, la ormai già celebre Uta, che ancora non è stata definita precisamente come “buona” o “cattiva, nonostante sia stata descritta come la “diva definitiva” con una voce che può cambiare il mondo.

Uno dei nuovi personaggi più bizzarri che verranno introdotti in questo nuovo film è la Thousand Sunny, con la nave dei Pirati del Cappello di Paglia che sembra aver preso vita.

Con un aspetto molto simile a quello di Tony Tony Chopper, il medico dei Cappelli di Paglia, il nuovo design della nave di Luffy ha sicuramente alcuni grandi misteri da svelare in questa avventura estiva, che accompagnerà i milioni di fan di tutto il mondo a partire dal 6 agosto.

Promotional images of behind the scenes work on One Piece RED pic.twitter.com/dpFcxCLDI5 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 22, 2022

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.