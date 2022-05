One Piece: svelato l’attore che interpreterà Boodle nel live-action

One Piece ogni anno sa come sorprendere costantemente i suoi appassionati e non è affatto una cosa scontata. Infatti nonostante il successo che dura da più di vent’anni, rinnovarsi e portare nuovi contenuti è sempre una sfida che non da garanzie di successo.

Solo i fan possono determinare il successo o l’insuccesso di un progetto e la produzione della serie live-action della serie di Eiichiro Oda è un esempio. Infatti sarà la prima volta che i fan di Cappello di Paglia vedranno degli attori in carne ed ossa interpretare i personaggi di un manga. Lo scetticismo è lecito visti anche i precedenti casi di progetti live-action non entusiasmanti. Per esempio Dragon Ball Evolution e Death Note.

D’altro canto non sappiamo ne abbiamo visto nulla sul progetto Netflix di One Piece quindi è presto per parlare.

Possiamo confermare che di recente il regista ha condiviso sulla sua pagina Twitter che le riprese sono terminate. Queste si sono tenute in Sud Africa. Probabilmente il giorno che romperà questo mistero che avvolge la serie live-action sarà il 6 giugno di quest’anno.

Infatti, come abbiamo riportato, in occasione della Geeked Week, è previsto un aggiornamento legato al live-action.

Ora però riportiamo una novità legata al cast della serie. La pagina OP_Netflix_Fan ha condiviso sulla propria pagina Twitter il nome dell’attore che si aggiungerà al cast degli attori, che riportiamo di seguito:

Lindsay Reardon has been cast for the role of Boodle Link: https://t.co/0IiIgUTiFc pic.twitter.com/QYmzsYTt1z — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) May 28, 2022

Il personaggio Boodle sarà interpretato da Lindsay Reardon.

Chi è Boodle? Per coloro che non hanno familiarità con il personaggio è il sindaco di Orange Town, nonché alleato dei Pirati di Cappello di Paglia. Fa la sua comparsa durante l’Arco di Orange Town.

In questo arco narrativo debutta anche Buggy il Clown che soffoca la città.

Negli anni della sua giovinezza, Boodle era abbastanza ben costruito per partecipare sia ai lavori di agricoltura che di falegnameria.

Tuttavia, non si è mai scoperto se avesse qualche abilità di combattimento. Questo si può dedurre però, dato che non è riuscito a contrastare l’invasore Buggy.

Attualmente il cast ha confermato i seguenti attori: