One Piece: alcune novità da parte del regista sul live-action

Tutti gli appassionati sono consapevoli del successo della serie di Eiichiro Oda, One Piece, e della sua risonanza a livello globale. Tra record, successi e vendite incredibili di volumi ci sono tantissimi lavori in corso d’opera che seguiamo con precisione e puntualità.

Ricordiamo che il 6 agosto uscirà nelle sale giapponesi il film One Piece Film: Red. Si tratta di una forma di celebrazione della trasmissione dell’episodio 1000 dell’adattamento anime. Chiaramente ha una base di sviluppo e studio delle vicende profondo. Basti pensare che chi ha partecipato attivamente alla realizzazione del film è proprio Eiichiro Oda.

Il produttore del film, parte dello staff di Toei Animation, ha infatti confermato questa voce.

Oltre al quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, c’è anche un altro progetto in cantiere, un po’ più delicato.

Ci riferiamo infatti alla serie live-action di One Piece prodotta da Netflix. A tal proposito Su Twitter, Marc Jobst ha catturato l’attenzione dei fan pubblicando un messaggio speciale per One Piece.

Si scopre che il regista dell’episodio e il produttore esecutivo hanno terminato il loro lavoro sulla serie TV. Hanno pubblicato una serie di foto scattate sul set in Sud Africa per commemorare il loro lavoro e Jobst non aveva altro che amore da condividere per la troupe di Cappello di Paglia.

Farewell South Africa. Land of sunshine, hard work, little creatures that visit each day, and mountains that every day took my breath away. Thank you to the incredibly talented crew that help bring this show to life.

