One Piece: guarda l’incredibile street art nella metro in Francia!

Quando parliamo di One Piece, parliamo di successo, record e traguardi pazzeschi che hanno segnato la storia!

Le vendite del manga e le copie dei volumi in circolazione sono sbalordirvi, talmente tanto da aver permesso a One Piece di entrare nei Guinnes World Record.

Il modo, per dei più, con cui è entrato nella testa e nei cuori degli appassionati è sempre sorprendente. Moltissimi si divertono a interpretare alcuni personaggi nei cosplay durante le fiere.

Oggi proponiamo qualcosa di ancora più interessante. L’insider newworldartur, l’insider che si occupa di diffondere informazioni e aggiornamenti sul manga del maestro Eiichiro Oda, ha condiviso sulla propria pagina Twitter qualcosa di incredibile.

Siamo in Francia, esattamente nella metropolitana e quello che è stato realizzato è tutto da vedere. Di seguito ecco di cosa stiamo parlando:

One Piece color spread in the French subway pic.twitter.com/9jH3lD4uy2 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 4, 2022

Incredibile vero? Si tratta di un murales, che caratterizza la street art. Immaginate di essere in Francia e di passare da quelle parti e notare una cosa del genere!

Inoltre è enorme e ci sono proprio tutti i personaggi che al momento sono coinvolti nel brutale scontro dell’arco di Onigashima.

Rufy scatena tutta la sua ambizione, sullo sfondo ci sono i due imperatori pericolosi, big Mom e Kaido, contro il quale combatte Rufy.

Dallo scontro Cappello di Paglia è riuscito a risvegliare un nuovo potere che sarebbe il Gear Fifth, portando il nipote di Garp allo stesso livello di Kaido.

Ricordiamo che un tributo simile è stato realizzato mesi fa anche in Italia, esattamente alla metro di Milano. Si trattava di Kaiju No.8 e l’intera stazione era tappezzata di poster che ritraeva la cover del primo volume con la data di uscita.

Si è trattato chiaramente di un modo per promuovere il manga e spingere i lettori all’acquisto.

Quello di One Piece è invece un chiaro tributo perché per un capolavoro del genere non bastano mai.

Ricordiamo al momento che il 6 agosto è prevista l’uscita del nuovo film One Piece Film: Red che vedrà l’intera vicenda vertere su Shanks e su Uta, sua figlia.