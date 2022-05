One Piece: guarda le versioni a colori dei volumi 96, 97 e 98!

One Piece è tra i manga più di successo degli ultimi vent’anni. Molto difficilmente vedremo un altro lavoro raggiungere un successo globale così forte. Numeri di volumi venduti, eventi a tema, film, speciali e tributi da parte di altri mangaka, parliamo di una pietra miliare del mondo dei manga.

Attualmente i lettori, pagina dopo pagina, assistono allo scontro tra Kaido e Rufy. Questo ha portato Cappello di Paglia a risvegliare il Gear Fifth.

Tra i diversi record eguagliati o superati, rientra l’uscita e la pubblicazione del volume numero 100, che in Italia è stato celebrato con un’edizione speciale.

Oggi annunciamo che sono disponibili le versioni a colori dei volumi 96, 97 e 98! L’insider che si occupa costantemente di monitorare e dare notizie sul mondo di Rufy, newworldartur, ha pubblicato tutto su Twitter:

HEADS UP! THE COLORED VERSIONS OF ONE PIECE VOLUMES 96, 97, AND 98 ARE NOW AVAILABLE!!! pic.twitter.com/A76j33Jqh6 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 1, 2022

One Piece: a proposito dei tre volumi

Il volume 96 di One Piece, Orochi vuole usurpare lo shogunato. Oden scoperto il suo piano lo attacca, ma senza successo. Dopo aver sentito dell’attacco di Kaido alla famiglia Hyogoro, Oden e i suoi servitori si recarono a combatterlo. Tuttavia furono sconfitti e condannati ad essere bolliti vivi. Oden riuscì a fare un accordo per salvare tutti. Se fossero sopravvissuti per un’ora, avrebbe poi sollevato i suoi uomini sopra la testa mentre si trovava nell’olio bollente. Oden sopravvisse, ma Orochi si rimangiò l’accordo. Prima che Kaido lo uccidesse, Oden permise ai suoi uomini di scappare.

Nel volume 97 il resto dell’alleanza si unisce ai Foderi Rossi al porto di Tokage. Kanjuro vola verso Onigashima con Momonosuke, e Jinbe si unisce alla ciurma per contribuire a sconfiggere i nemici. Rufy e Zoro iniziano a causare problemi nella base di Kaido e vengono attaccati da Scratchmen Apoo. I Pirati di Big Mom tentano di raggiungere nuovamente Wa, ma vengono fermati da Marco. Kanjuro porta Momonosuke a Orochi e Kaido. Yamato interviene e fugge con Rufy, avendo voluto incontrarlo. Kaido interrompe l’esecuzione di Momonosuke per annunciare il suo progetto per la “Nuova Onigashima”. Nel frattempo, Rufy viene a sapere del vero aspetto e degli obiettivi di Yamato.

Nel volume 98 invece Kaido decapita Orochi avendo in mente, insieme a Big Mom, di voler conquistare Wa e il mondo e prendersi lo One Piece. Di fronte all’esecuzione, Momonosuke raccoglie il coraggio di proclamare di essere il figlio di Oden. Dopo la vittoria su Kanjuro, i Foderi perforano con successo la pelle di Kaido usando la stessa tecnica di Oden. Dopo essersi rialzato, Kaido combatte i foderi sul tetto del palazzo. All’interno, Sanji salva Momonosuke e si scontra con King, mentre gli altri affrontano Big Mom. Kaido si fa avanti per combattere i Foderi i quali colpiscono Kaido con una varietà di tecniche in grado di ferirlo con successo.