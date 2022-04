La storia che avvolge il mondo di One Piece è estremamente importante per capire la progressione della serie, così come i temi che lo scrittore Eichiro Oda sta cercando di trasmettere. Nessun personaggio incarna questo più del Re dei Pirati, Gol D. Roger stesso.

La recente rivelazione sul perché Gol D. Roger fosse il più forte pirata della sua epoca è perfettamente in linea con i temi di One Piece e parla della natura della progressione di Luffy nel Nuovo Mondo.

I capitoli precedenti di One Piece sono stati alcuni dei più innovativi della serie. Dopo che Luffy ha apparentemente perso la sua battaglia con Kaido, tutto è cambiato. Il capitano dei Pirati del Cappello di Paglia ha proceduto a risvegliare il suo Frutto del Diavolo e a sbloccare il suo vero potenziale con Gear 5.

Lungi dall’essere la fine della battaglia, però, quello era solo l’inizio. Ora, Kaido ha dato il massimo contro Luffy. Anche se la sua potenza è aumentata, il nuovo potere di Luffy ha ancora difficoltà a superare Kaido.

Ora, nel capitolo 1047 di One Piece, sta diventando chiaro che Luffy è a corto di tempo. Nel bel mezzo della battaglia, Kaido riflette sulla crescita di Luffy come utilizzatore del frutto del diavolo, notando che possiede un frutto eccezionalmente potente.

Tuttavia, egli rettifica questo, picchiando Luffy mentre spiega perché un forte potere del Frutto del Diavolo non è sufficiente per prendere il controllo dei mari. Kaido dice a Luffy che un forte potere del frutto del diavolo non è sufficiente per diventare Re dei Pirati.

Poi continua confermando che Gol D. Roger non aveva alcun potere del frutto del diavolo e che è diventato comunque il Re dei Pirati grazie al suo Haki potentissimo. Questo conferma che anche senza alcun potere estraneo, Gol D. Roger era abbastanza forte da dominare le massime potenze del mondo, come il frutto Gura Gura di Barbabianca.

Il frutto di Barbabianca ha dimostrato di essere in grado di squarciare interi mari a Marineford, eppure in qualche modo l’Haki di Gol D. Roger era in grado di competere anche con questi poteri “acquisiti”.

Anche se Luffy può essere forte ora, nulla indica che si sia avvicinato anche solo ai livelli di potenza necessari per competere con personaggi come Barbabianca nel suo periodo d’oro.

La conferma di Kaido della mancanza di un Frutto del Diavolo da parte di Gol D. Roger la dice lunga su quanta distanza Luffy deve percorrere per diventare il Re dei Pirati. Questo rivela che un forte frutto del diavolo non è sufficiente per conquistare i mari.

Potrebbe anche essere un modo per preparare la sconfitta di Luffy per mano di Kaido. Ora che Luffy è messo all’angolo e apparentemente ha solo un potente attacco rimasto, Kaido che sconfigge Luffy con un Haki più potente servirebbe solo a solidificare questo tema. Sembra come se ora, più che mai, il raid su Onigashima sia destinato a fallire.

Con Kaido che parla di come un potente Frutto del Diavolo non sia sufficiente per diventare Re dei Pirati, sembra che il Risveglio di Luffy possa essere stato solo per preparare il suo eventuale fallimento.

Kaido, inoltre, deve ancora mostrare il proprio Risveglio, mentre Luffy, d’altra parte, sta per perdere completamente il controllo.

L’eredità di Gol D. Roger viene continuamente esposta, e la potenziale sconfitta di Luffy (visto che Oda potrebbe sorprendere tutti) nel prossimo capitolo di One Piece potrebbe mostrare ai lettori quanto sia lontano dal raggiungere lo status leggendario di Roger.