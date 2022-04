One Piece 1047: l'imminente fine di uno scontro epico - Uscita e Teorie 1048

One Piece 1047 porta in scena le battute finali del temibile scontro tra Kaido e Rufy, che negli ultimi capitoli si sta infiammando intensamente, e rischia di far crollare l’intera Isola di Onigashima.

“Il Cielo sopra la Capitale” si apre con un commovente flashback di Momonosuke prima di arrivare nel futuro, quando le parole di Kin’emon diedero forza al bambino che non credeva nella missione, donandogli la forza necessaria per diventare quello che è adesso.

Successivamente le vicende ci riportano nell’epico scontro tra Kaido e Rufy, dove quest’ultimo è intento ad afferrare un fulmine per scagliarlo contro l’Imperatore.

Durante il colpo, bloccato dal nemico con un colpo di clava, la rivelazione su Gol D.Roger è davvero entusiasmante, e mette il punto su una questione importante.

Kaido riconosce l’importanza di Roger, dicendo che quest’ultimo è diventato il Re dei Pirati senza alcun frutto, e che i poteri di questi ultimi non sono tutto per raggiungere un determinato obiettivo. L’importante è avere l’Ambizione, ed è questo che ha reso grande il Re dei Pirati negli anni antecedenti.

Intanto Kaido colpisce Rufy con dei colpi devastanti, che ad occhio e croce non recando gravi danni al Capitano dei Mugiwara, anche se la violenza è il fulcro centrale dello scontro.

Parole interessanti quelle di Kaido, visto che confermano una teoria importante su Gol D.Roger, che lo avvolge nuovamente nel mistero, visto e considerato che una conferma non è ancora possibile e tutto è ancora aperto.

L’Haki è più importante di un singolo Frutto, e il Re dei Pirati è una prova tangibile di questa teoria, che più che conferme dona ancora una volta innumerevoli domande a cui forse, avremo risposta in un futuro lontano.

Intanto nella Capitale dei Fiori il festival sta finendo e i Samurai sperano di morire nelle prossime ore, visto che questo vorrà dire che la sconfitta di Kaido è avvenuta. Se l’isola non si distruggesse vorrebbe dire che Rufy ha perso, e ovviamente non è quello che sperano. L’orgoglio e il cuore antico non si smentisce mai.

Il capitolo si conclude con Rufy che crea un pugno enorme, che ricopre tutta l’isola, e avverte Momonosuke di tenersi pronto nel reggere l’Isola, visto che il colpo sarà devastante.

Come già accennato nel corso dei capitoli precedenti, il lavoro artistico di Oda e i suoi colleghi è nettamente migliorato e sicuramente crescerà passo dopo passo, con un crescendo spettacolare di tavole.

Per il prossimo capitolo servirà nuovamente tano tempo, visto che la Golden Week giapponese è ormai alle porte, e il tutto si rimanda di una settimana. Molto probabilmente Oda racconterà di come il castello si libererà definitamente dall’acqua grazie ai poteri di Jinbe, usati qualche capitolo fa.

Invece per Orochi e Komurasaki, dove quest’ultima potrebbe essere salvata da uno dei Foderi Rossi sul filo del rasoio, magari da un Kawamatsu che finora non si è praticamente mai visto.

L’allungamento dello scontro tra Kaido e Rufy continua, e lo stile di Oda come sempre devia le aspettative, mostrando un combattimento tanto vicino alla fine, quanto lontano.

Il pugno visto a fine capitolo sicuramente non sarà decisivo e se saremo fortunati la conclusione avverrà intorno al capitolo 1050, se non di più, dato che il sensei vuole concludere prima delle storie secondarie aperte in precedenza.

ONE PIECE 1048 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 8 maggio 2022 alle ore 17:00 in varie lingue.