One Piece 1046: le fiamme di Onigashima accendono la battaglia – Teorie e uscita 1047

Con One Piece 1046 le fiamme di Onigashima accendono una battaglia all’ultimo sangue, che forse vedrà la sua conclusione nel prossimo capitolo; anche se conoscendo Oda potrebbe durare ancora un altro paio di capitoli, anche se la possibilità di una conclusione della battaglia dopo la pausa sono concrete.

La saga di Wano ha visto numerosi schieramenti: Da una parte c’era Kaido, più deciso che mai a conquistare il mondo ed espandere il suo potere, da una parte c’era Big Mom che accetta l’alleanza con l’imperatore, per distruggere e sottomettere le nuove generazioni di pirati.

Successivamente è arrivato Orochi, che semplicemente voleva distruggere tutto; infine tutti i protagonisti e comprimari principali della saga che vogliono liberare Wano.

Analisi 1046 e teorie 1047

Kanjuro ha dato alle fiamme il castello grazie all’utilizzo del demoniaco Kazenbo, sotto ordine di Orochi, che nonostante non sia più presente è ancora una minaccia per i pirati che tentano di salvare Wano dal baratro.

Mentre arde la battaglia tra Rufy e Kaido, dove l’Imperatore soffre ancora la potenza del power-up di Rufy, il resto dei personaggi sono completamente avvolti dalle fiamme appiccate precedentemente, che li ha letteralmente chiusi in dei vicoli cechi senza un’ipotetica via di uscita.

Per far fronte al problema Raizo sfrutta la presenza e la potenza di Jinbe che con le sue tecniche acquatiche, tramite l’evocazione di una grande massa d’acqua, inizia a placare le fiamme.

Grazie a questo il castello è salvo insieme alle probabili vittime dell’accaduto.

Quello che rimane da fare è sconfiggere Kaido, e Rufy, tramite una tavola meravigliosa e imponente, è sicuramente pronto a mettere la parola fine alla battaglia, che si protrae ormai, dal capitolo 1000.

Nel frattempo Yamato avvisa Momonosuke di prepararsi: toccherà infatti a lui sorreggere l’isola volante per evitare che i nostri eroi vengano spazzati via dal potenziale e temibile urto, che potrebbe scatenarsi se l’Isola iniziasse a crollare.

Come già accennato in precedenza, visto che l’ultima cosa da fare è appunto eliminare Kaido, il capitolo 1047 potrebbe essere quello decisivo.

Ma se analizziamo le trovate narrative del sensei Oda, carpiamo immediatamente che l’ipotesi si scinde e si sposta su un fifty fifty(50 e 50) , che potrebbe allungare lo scontro anche al capitolo 1050.

Lo sappiamo quanto piaccia all’autore giocare con le previsioni, e rammentiamo anche di come ama stravolgere tutto e fare come sempre le cose in grande.

Infatti la struttura narrativa potrebbe continuare con quella adottata negli ultimi capitoli, dove lo scontro potrebbe essere intervallato con le scene degli altri personaggi.

Purtroppo la risposta ci sarà data tra due settimane, visto che One Piece 1047 arriverà domenica 24 aprile, come sempre alle ore 17:00 su MangaPlus. Sullo stesso sito potete leggere anche l’attuale 1046.