One Piece STAMPEDE: ricordiamo la love story di Ace persa nel tempo

Ace è uno dei personaggi più apprezzati di One Piece e nonostante sia purtroppo deceduto, la sua memoria e l’eredità del personaggio continuano nel franchise di One Piece e nel cuore degli appassionati.

Gli addetti ai lavori hanno discusso di alcune idee scartate per One Piece: Stampede, ed è emerso, durate un’intervista che il pubblico si è perso delle potenziali vicende riguardanti la vista amorosa di Ace.

Anche se One Piece: Stampede seguiva una storia molto diversa per i Mugiwara, i piani originali erano chiaramente molto diversi dalla storia finale che vedeva alcuni dei più grandi pirati della Grand Line in una folle corsa alla scoperta di un nuovo tesoro.

Nel discutere di One Piece: Stampede, i dipendenti hanno dichiarato quanto segue:

