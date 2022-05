Quella che loro chiamano nuova generazione… è solo feccia! Avanti, ditemi! Come può essere terminata l’epoca dei pirati sognatori?! Suvvia, gente!… I sogni delle persone non svaniscono mai!

Con queste parole ricordiamo che quasi sicuramente, Barbanera e la sua ciurma saranno i nemici finale dell’epica saga di One Piece, che finalmente chiuderà la questione inerente al Re dei Pirati (forse).

I fan hanno ipotizzato che il prossimo obiettivo del Marshall D. Teach sarà il Road Poneglyph di proprietà di Big Mom e conservato nella sua base sull’isola Whole Cake.

Con l’Imperatrice lontana per combattere al fianco di Kaido sull’Isola di Wano con alcuni dei suoi figli più potenti, e il suo regno ancora scosso dal recente blitz dei Pirati di Paglia per salvare Sanji, questo sarebbe il momento migliore per Barbanera per invadere Whole Cake e rubare il Poneglyph.

Questo lo metterebbe un passo più vicino a raggiungere Laugh Tale e diventare il Re dei Pirati, il suo sogno fin dall’inizio, messo realmente in atto una volta entrato in possesso del Gura Gura di Barbabianca, che gli permise di sfidare il mondo:

La forza di gravità di un buco nero, che annichilisce ogni cosa… insieme al potere dei terremoti di devastare tutto! Ce l’ho fatta, li ho finalmente tutti e due! Ora non ho più nemici, perché sono io il più forte in assoluto! Voglio che il mondo intero lo sappia! Voi, insulsi individui che vi crogiolate nella pace! Voi, Marine! E voi del Governo! E soprattutto voi, pirati! Ora il destino di questo mondo è stato deciso. In questo preciso istante ha inizio la mia epoca!

L’ultima serie di cover story di One Piece (storie supplementari raccontate attraverso le copertine di alcuni capitoli) è ambientata sull’isola Whole Cake, in quanto descrive le conseguenze della fuga di Sanji e il destino di due dei suoi fratelli che sono tenuti prigionieri proprio in quel luogo.

La storia di copertina del capitolo 1046, “A Pair of Intruders on Pudding’s Turf”, ha stuzzicato i fan in grande stile, dimostrando apparentemente che le loro teorie sono vere.

Mostra gli abitanti di Chocolat Town, una delle città del regno di Big Mom, in fuga da due figure oscure, di cui vengono mostrati solo i piedi.

Nel capitolo 1047 i fan si aspettavano di vedere il seguito, ma la storia di copertina è stata sostituita da un’illustrazione di copertina a colori, portando a ulteriori speculazioni che il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, potrebbe star preservando l’apparizione dei pirati di Barbanera.

I fan stanno anche cercando di chiarire questa teoria sottolineando le somiglianze tra la silhouette mostrata nella storia di copertina e alcuni membri dell’equipaggio di Barbanera.

Altri hanno evidenziato incongruenze nel comportamento di Oven, uno dei figli di Big Mom, nel corso delle storie di copertina, il che potrebbe significare che è stato sostituito da Katarina Devon, che possiede un frutto del diavolo che le permette di imitare l’aspetto delle altre persone.

Questo potrebbe essere successo dopo la parte 7 della storia di copertina (capitolo 1043), dove un gruppo di figure oscure poteva essere (a malapena) visto in lontananza, aspettando Oven come per tendergli un’imboscata.

Il fatto che il capitolo 1047 non contenga una storia di copertina potrebbe essere un indizio importante che Oda sta aspettando il momento perfetto per questa grande rivelazione. È molto probabile che, verso la fine del manga, Luffy e Barbanera correranno verso Laugh Tale e il tesoro di One Piece che li aspetta.

Anche se la serie ha ancora un bel po’ di strada da fare, One Piece sta indubbiamente raggiungendo la sua fine, specialmente considerando gli sviluppi come Luffy che sblocca i suoi poteri del Gear 5 e diversi grandi misteri che vengono risolti. Dato tutto questo, ha senso che la serie accenni finalmente ad un confronto tra Luffy e Barbanera.

L’attuale storia di copertina potrebbe aver anticipato l’apparizione dei cattivi finali di One Piece e quindi l’inizio del gioco finale per il manga più venduto nella storia.