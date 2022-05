One Piece: annunciato il primo roller coaster per promuovere il nuovo film

Sembra che One Piece stia ancora una volta ricevendo spazi pubblicitari legate a strategie promozionale di One Piece Film: Red previsto quest’estate. È il quindicesimo film della serie che non presenterà solo il ritorno di Shanks, ma la presentazione della figlia Uta.

Di fatto Universal Studios Japan è molto coinvolto con gli anime. Il parco a tema infatti cerca di per edificare alcune sezioni su franchise importanti.

Tra questi ricordiamo L’Attacco dei Giganti, Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion e altri. Questa espansione tematica sta per coinvolgere anche One Piece!

Il primo roller coaster di One Piece si intitola “One Piece x Hollywood Dream the Ride-Partenza! Mini Merry II“. Questo presenta un’immagine promozionale di Chopper e Usopp a bordo della prima nave dei Pirati di Cappello di Paglia. Purtroppo non naviga più la Grand Line nel manga e nell’anime.

Questo nuovo evento e le attrazioni che ne fanno parte sono previste dal 1 luglio al 2 ottobre. Non si tratta solo di promuovere il quindicesimo film in uscita del franchise, ma anche di un occasione per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’arrivo del manga nelle pagine di Weekly Shonen Jump.

La pagina Twitter ufficiale degli Universal Studios Japan, USJ_Official, ha condiviso un primo sguardo alla “quindicesima Premier Summer”, mostrando da quanto tempo il parco divertimenti è collegato a Rufy e i suoi pirati di Cappello di paglia. Il parco a tema ha dedicato molte attrazioni e porzioni di parco al franchise Shonen in passato:

L’imminente partnership tra Universal Studios Japan e One Piece non introdurrà solo le prime montagne russe per la serie Shonen, ma coinvolgerà anche uno spettacolo dal vivo e un ristorante per i frequentatori del parco, soprannominato ” Ristorante dei pirati di Sanji”.

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.