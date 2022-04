One Piece: gli appassionati vorrebbero Yamato nella ciurma di Rufy

Dopo il titanico episodio che è stato il numero 1015 di One Piece, i fan si meravigliano dell’animazione usata da Toei.

Molti fan dichiarano che ora è il momento perfetto per Yamato per unirsi a Rufy e al suo equipaggio. In questo modo potrebbe contribuire alla loro missione di far diventare Rufy il nuovo re dei pirati.

L’arco di Onogashima al momento sta narrando il momento culminante del manga. Rufy inizia quella che potrebbe essere la sua battaglia finale contro Kaido.

Yamato giocherà sicuramente un ruolo importante nel resto della battaglia che determinerà non solo il destino di Wano, ma anche della Grand Line.

Yamato potrebbe essere la progenie di Kaido, ma il guerriero ha deciso di seguire le orme di Kozuki Oden, il leggendario eroe di Wano, piuttosto che il capitano dei Pirati Bestia.

In un segmento meravigliosamente animato che potrebbe essere considerato uno dei migliori che One Piece abbia mai prodotto, i fan si sono avvicinati a Yamato. Tanto che molti sarebbero felici di vederla entrare a far parte della ciurma di Cappello di Paglia.

Moltissimi utenti sulle loro pagine Twitter hanno espresso il consenso e l’appoggio per un eventuale ingresso di Yamato nella ciurma.

Ad esempio KayiZokuOtaku esprime in questo modo il suo stupore legato all’episodio:

The way Yamato was fleshed out was far more emotional than ever. It made me feel like she'll become one of the next Straw Hats. She really wants to go out the sea and this episode really emphasized that point. it would be criminal if she doesn't join now. She deserves happiness. pic.twitter.com/wR7pSizHt4 — ☠️ 𝓚𝓪𝔂𝓲 👑 (@KayiZokuOtaku) April 24, 2022

Il picco di emozioni che l’episodio ha raggiunto tra gli appassionati è legato al passato di Yamato. Nel post sopra condiviso l’utente afferma che Yamato dopo tutto quello che ha passato merita la felicità e la spinge verso la ciurma considerando la sua volontà di prendere il mare.

Anche Real_kingdom esprime il suo punto che condividiamo di seguito:

The expansion on these scenes with Yamato really erased any doubts I had about her becoming a Straw Hat. The emotional connection, her dream to sail out and be free, to explore the world. It's all there and I'm excited for her to join the crew. #ONEPIECE1015 pic.twitter.com/GdPjDwhkMn — Hyou (@Read_Kingdom) April 24, 2022

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.