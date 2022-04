One Piece: Eiichiro Oda racconta la sua infinita passione per Pokémon GO

One Piece: Eiichiro Oda racconta la sua infinita passione per Pokémon GO

One Piece ha regalato un mese di discussioni ininterrotte sulle vicende impattanti della saga di Wano, e quindi ora è arrivato il momento di distrarre la community in maniera divertente e interessante.

Infatti nel nuovo numero del magazine ufficiale di One Piece scopriamo un particolare aneddoto inerente all’autore.

Eiichiro Oda ha una passione spudorata per Pokémon GO, il famosissimo gioco per mobile che alla sua uscita ufficiale catturò tutto il mondo, portando il franchise alla vista del grande pubblico.

Nel corso della sua carriera Oda ha dovuto mostrare il suo lavoro a diversi editor, e uno tra i più importanti è sicuramente Yuuji Iwasaki, ovvero l’attuale supervisore dell’opera magna del sensei.

In una intervista del numero 14 di OP Magazine i due si sono scambiati delle battute a proposito di Pokémon GO:

Eiichiro Oda ad un certo punto della conversazione ha chiesto al suo nuovo editor se gli piacesse il noto gioco per mobile, e la risposta al riguardo è stata sì, sono al livello 19. Scherzosamente Oda ha risposto Allora non sei abbastanza qualificato per essere il mio editor, per sottolineare la sua enorme passione per il gioco.

Nonostante ora abbiamo la conferma, Oda sensei non ha mai nascosto questa sua passione. Infatti in alcune tavole di One Piece possiamo notare una forte ispirazione da Meltan, protagonista di alcun easter egg davvero piacevoli.

Uno dei motivi principali che conduce Oda nel portare avanti questa passione, è sicuramente quello derivato dalla salute. Infatti sotto consiglio medico l’autore fa delle lunge passeggiate per rilassarsi e intanto, unendo l’utile al dilettevole si diverte ulteriormente catturando Pokémon in giro.

When Oda met editor Iwasaki for the first time, he asked, "Do you play Pokemon Go?"

Editor: Yes, I'm level 19.

Oda: Only 19? Then you're not qualified as my editor.🤣

*Oda takes a walk twice a week to improve his health following doctor's advice.. (latest OP Magazine today) pic.twitter.com/KleKc8xqSO — sandman (@sandman_AP) April 5, 2022

Ricordiamo che One Piece è finalmente tornato con la sua versione animata, successivamente all’attacco hacker subito da Toei Animation, che ha dovuto slittare i suoi anime più rilevanti.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.