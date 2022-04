One Piece: guarda Oda realizzare la pagina a colori del capitolo 1047

One Piece continua ad essere tra i manga più amati e letti tra tutti e continua ad appassionare nuovi lettori. Quello che sorprende è l’elemento tragicomico in quanto ha sempre saputo dare un tono leggero anche nelle situazioni più cupe.

È il caso di quanto sta accadendo nello scontro brutale tra Rufy contro Kaido. L’imperatore è assolutamente spietato, dalla forza devastante e distruttiva che ha messo Cappello di Paglia nella condizione di raggiungere un nuovo livello per potergli tener testa.

LEGGI ANCHE:



One Piece domina la top 10 delle serie anime più ricercate del 2022

Dopo che Kaido ha messo quasi KO definitivamente il pirata protagonista, risveglia il Gear Fifth. Questa nuova forma rende Rufy gioioso, infatti non fa che ridere e creare delle tecniche letali ma divertenti.

Nel capitolo 1047 Eiichiro Oda ha rivelato novità agli appassionati, prime fra tutte su Gold Roger. Il Re dei Pirati infatti non ha mai mangiato un frutto del Diavolo e questo può far immaginare la potenza di questo personaggio.

Lo scontro continua nelle pagine dell’ultimo capitolo e Rufy da’ costantemente un assaggio del suo potere. Genera infatti un pugno gigantesco, più grande dell’intera isola di Onigashima per colpire Kaido.

Ora però vogliamo condividere un aggiornamento interessante sulla pagina a colori del capitolo 1047 del manga. L’insider newworldartur ha condiviso sulla sua pagina twitter un video incredibile che mostra il processo di esecuzione di Eiichiro Oda velocizzato.

Il risultato è incredibile. Di seguito è possibile guardarlo:

Oda's sketching process for Chapter 1047's color spread! pic.twitter.com/OQeVpqJGYM — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 24, 2022

One Piece: il manga

Parliamo di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece gode uno straordinario successo. Diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022, è il manga ad avere venduto di più al mondo.

Il 15 giugno 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: oltre 320 milioni