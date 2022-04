One Piece: Kaido è sorpreso dalla fiducia che Rufy ha nella sua ciurma

One Piece ha raggiunto gli ultimi momenti della lotta tra Rufy e Kaido nelle l’ultimo capitolo della serie.

Rufy durante la lotta ha anche riposto tutta la sua fiducia nella sua ciurma. Kaido è sorpreso di questo.

Mentre i due continuano a combattere con Onigashima che si sgretola sotto di loro, si inizia a vedere quanto siano davvero simili.

Rufy ha tuttavia sè riuscito a superare Kaido sia fisicamente che metaforicamente.

Kaido si è mostrato entusiasta di avere un avversario capace di sfidarlo per la prima volta nell’era attuale. Ha anche cercato costantemente di capire perché Rufy sta spingendo così forte come lui.

Allo stesso tempo, ha lanciato di abbattere lo spirito di Rufy, che ben risponde grazie al suo potere appena risvegliato.

Rufy ha però colto di sorpresa Kaido mettendo tutto questo da parte poiché si fida veramente del suo equipaggio.

Nel capitolo 1046 di One Piece continua la lotta tra i due. Kaido osserva come tutti gli sforzi per costruire tutto quello che voleva ormai sono distrutti.

Ha perso i suoi seguaci, il suo castello, e sebbene Rufy lo renda felice della lotta tra loro, cerca di capire se Rufy si sente allo stesso modo riguardo alle sue perdite.

Quando Kaido lo schernisce sul fatto che gli alleati di Rufy moriranno nel fuoco e tra i relitti della fatiscente Skull Dome sotto di loro, Rufy dice semplicemente che tutto ciò su cui deve concentrarsi è battere Kaido.

Questo stordisce Kaido per un momento, prima di diventare ancora più aggressivo. Questo dimostra che è uno dei tanti modi in cui Rufy è più forte di Kaido.

Infatti anche quando è in condizioni critiche, Rufy può contare sul suo equipaggio per gestire i dettagli più piccoli per lui mentre si concentra solo sui pezzi grossi.

È qualcosa che i fan hanno visto più e più volte nel corso della serie, ed è una lezione che Kaido deve imparare. L’imperatore è stato così invincibile che è stato in grado di ottenere tutto ciò che voleva con le sue sole forze. Ora Rufy gli mostrerà il potere di fare affidamento sugli altri.