One Piece: Red – Ecco i design ufficiali di Law, Bartolomeo e altri personaggi

Finalmente One Piece Red ha rilasciato il nuovo trailer riguardante il lungometraggio in uscita in estate, che vedrà tra i personaggi principali Shanks il Rosso. L’Imperatore, apparso raramente nel manga, arriva con un arco narrativo dedicato.

La clip in questione ha rivelato un suo grande segreto: il pirata ha una figlia di nome Uta, una ragazza dai capelli rossi proprio come i suoi, così da non lasciar molti dubbi al riguardo della sua paternità.

Oltre Shanks, Uta e i Mugiwara saranno presenti anche altri personaggi, e proprio oggi è stato rivelato il character design di ben cinque personaggi.

Partiamo dai pirati Heart, insieme al suo capitano, Trafalgar Law, con un vestito alla hawaiiana, seguito da un Bepo in pieno stile fan giapponese.

Successivamente ammiriamo Bartolomeo, il capitano dello spassoso Barto Club, che potrebbe divulgare molto su come si fa il tifo per la propria star preferita.

Chiudiamo infine con i pirati difensori dell’ordine, ovvero due marine Koby ed Helmeppo, dotati di character design diametralmente opposti.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.