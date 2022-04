One Piece Film: Red: la band dei Kiss promuove il film!

One Piece si è guadagnato una sorprendente promozione del film One Piece Film Red dal popolarissimo gruppo rock KISS.

Il tutto ha sicuramente a che fare con il nuovo look di Usopp per il prossimo film.

Questo ha attirato l’attenzione dei fan grazie alla sua stretta somiglianza con Gene Simmons dei KISS. Di fatto l’account Twitter ufficiale dei KISS ha deciso di condividere questa particolarità.

Dai seguito ecco il post visibile sul loro account ufficiale:

#KISS Sighting: movie poster for upcoming Japanese anime fantasy action-adventure film – One Piece Film: Red. #KISSisEverywhere! pic.twitter.com/Xcb367TaG7 — KISS (@kiss) April 16, 2022

La serie manga originale di Eiichiro Oda celebra quest’anno il suo 25° anniversario. In vista di questo irripetibile traguardo, uno dei suoi progetti principali è il lungometraggio che uscirà nei cinema di tutto il Giappone entro la fine dell’estate.

Ci sono molte ragioni per essere entusiasti del film in uscita. Uno dei più grandi è vedere come ciascuno dei pirati di Cappello di Paglia vivrà la sua prossima grande avventura cinematografica, poiché spesso ottengono importanti rinnovamenti per ogni film.

Come molti dei lungometraggi del passato, One Piece: Red farà il suo debutto in alcuni nuovissimi film esclusivi per ciascuno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Ci sono alcuni look principali rivelati attraverso una serie di nuovi poster. Però ci sono anche altri look più casual che ciascuno dei pirati assume.

One Piece Film Red è un film annunciato dopo la trasmissione dell’episodio dell’anime numero 1000. Quindi si tratta di un modo importante per celebrare un traguardo così raro.

È stato confermato che il film includerà la figlia di Shanks, di nome Uta. Parliamo di un personaggio inedito mai visto nel manga, e quindi abbiamo poche informazioni. Il film ci introdurrà meglio nel personaggio fortemente voluto da Oda.

Di conseguenza ci sarà la possibilità che i fan possano vedere Rufy e Shanks incrociarsi per la prima volta ai giorni nostri.