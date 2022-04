Entro la fine dell’anno uscirà il nuovo film del franchise di One Piece e c’è una domanda a cui è necessario rispondere.

One Piece Film: Red sarà canonico alla serie manga oppure no?

Molti franchise che finiscono per fare il salto nei cinema lo fanno in un modo da presentarsi a quanti più potenziali spettatori possibili.

Ciò significa che fino a poco tempo fa la maggior parte di questi film aveva storie originali.

In questa procedura rientra anche One Piece con film precedenti. Sebbene siano storie di Eiichiro Oda, ognuna è stata una singola avventura autoconclusiva, non ufficialmente canonica alla serie.

Quindi è molto raro che arricchisca le vicende del manga. Tuttavia questo potrebbe cambiare con One Piece Film: Red; poiché promette già alcuni importanti cambiamenti a ciò che sappiamo sul “Rosso”.

One Piece Film: Red con il suo nuovo trailer ha introdotto la figlia di Shanks, di nome Uta. Ora ci si chiede se diventerà una parte ufficiale del manga.

Un’introduzione così profonda all’identità di Shanks non solo fa emergere il suo misterioso passato, ma potrebbe anche far luce su altri misteri che circondano gli obiettivi attuali della serie.

Attualmente gli eventi attuali del manga hanno svelato la vera natura di Rufy e del suo frutto del diavolo. Questo può mettere Shanks sotto una luce completamente nuova in quanto quando Rufy lo mangiò lo conservava proprio il Rosso.

Oltre al fatto che ha avuto qualche interazione con i Cinque Anziani durante la Reverie, e questo potrebbe fornire un indizio chiave per mettere insieme tutti questi enigmi. Questo trova attendibilità solo se sarà canonico.

Dato il successo di franchise come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen sono stati nelle sale con film interamente canonici, non è del tutto improbabile che One Piece Film: Red venga utilizzato per rimpolpare la storia principale.