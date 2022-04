One Piece Film: Red: insieme al film uscirà “Shanks Bear”

One Piece è uno dei manga più famosi in tutto il mondo con un numero altissimo di appassionati della serie che seguono le vicende di Cappello di Paglia.

Nel manga la situazione è caldissima in quanto lo scontro tra Rufy e l’imperatore Kaido è molto incandescente! Dopo un violento K.O. subito da Rufy per mano di Kaido, il protagonista ha sbloccato il Gear Fifth. Circa questa nuova forma è possibile leggere qui maggiori dettagli.

Il franchise di Oda, è anche protagonista della realizzazione di un nuovo film che presto arriverà nei cinema. Parliamo di One Piece Film: Red.

Di recente gli aggiornamenti sono stati incredibili e hanno scatenato il fandom della serie. Un nuovo trailer di One Piece Film: Red è uscito e ha posto maggiore attenzione su Shanks e su Uta, che sarebbe sua figlia!

Questo ha acceso tutti i fan in quanto non solo ha suscitato più curiosità, ma ha anche dato una risposta importante. Le vicende si concentreranno sul rosso a conferma di quello che già si immaginava. D’altronde il titolo del film stesso rimanda a Shanks, in quanto si chiama “Red”.

Sul pirata che ha spinto Rufy a prendere il mare, abbiamo la possibilità di mostrarvi il nuovo character design. Non solo il suo, anche un nuovo personaggio di nome Gordon è stato presentato per la prima volta.

Ora però le notizie non sono finite. Il profilo Twitter newworldartur ha condiviso un aggiornamento. Insieme al film uscirà anche un orso di peluche che si chiamerà “Shanks bear”!

"Shanks Bear" that will be released with One Piece Film: RED! pic.twitter.com/rqEoNzLrgW — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 13, 2022

Come si può vedere, è identico a Shanks e presenta anche la stessa cicatrice. Inoltre pare piuttosto serio!

Ricordiamo che si tratta di un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

È stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece e in seguito alla trasmissione dell’episodio.