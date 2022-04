One Piece: come fa Rufy ad attivare la sua particolare abilità?

One Piece ha da sempre catapultato Rufy in avventure incredibili. Battaglie che sono state in grado di farlo crescere sia come pirata che come Capitano e proprio per questo oggi, abbiamo il personaggio costruito in un determinato modo, specialmente se consideriamo gli ultimi avvenimenti mostrati nella saga di Wano.

Mentre si attendono nuovi sviluppi, tutti gli appassionati hanno già iniziato ad estrapolare e a carpire tutte le informazioni rilasciate per quanto riguarda il nuovo power-up del protagonista.

Analizzando il capitolo 1045, che ha visto lo svolgersi di un incontro bizzarro e singolare tra Rufy e Kaido, abbiamo avuto modo di costatare che anche il Gear Fifth consuma una quantità di energie smisurata, conducendo il possessore a rimanere completamente a secco.

Rufy come sempre non si abbatte e nonostante tutto riattiva nuovamente l’abilità mettendosi in una posa classica, immortale, che ormai tutti conosciamo: quella del Gear Second.

La posa serve a Cappello di Paglia per riattivare la circolazione sanguigna e anche qui abbiamo la conferma che anche il nuovo potere deriva proprio dal ritmo cardiaco.

D’altronde la prima volta questo nuovo power-up si è attivato proprio tramite una manifestazione diversificata del battito cardiaco, sottolineata proprio da Rufy durante lo scorso capitolo.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.