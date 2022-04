One Piece Film: Red: chi è Uta?

Con il trailer di One Piece Film: Red i fan dei Pirati di Cappello di Paglia hanno scoperto finalmente la vera identità di Uta.

Dopo che Rufy e la sua ciurma hanno ottenuto una serie di nuovi abiti per celebrare il ritorno di Shanks dai capelli rossi nella serie. Il film nasconde ancora una serie di segreti per la storia che arriverà nei cinema giapponesi ad agosto.

Come spiegato nel primo trailer, Uta è in realtà la figlia di Shanks, A dimostrazione del fatto che l’ex mentore di Rufy si è sicuramente tenuto impegnato sin dalla sua prima apparizione all’inizio della serie quando il capitano di Cappello di Paglia era solo un ragazzo.

Considerata come la “diva definitiva“, di Uta si dice che ha una voce che può “cambiare il mondo”. Poiché il trailer non rivela se la figlia di Shanks sia un eroina o meno, questo lo sapremo quando il film di One Piece arriverà quest’estate.

Al momento, non siamo sicuri se Uta abbia mangiato o meno un frutto del diavolo. Tuttavia sembra certamente che la figlia di Shanks abbia una voce che invia onde d’urto a una certa frequenza.

Alla fine del trailer, vediamo anche quelle che sembrano essere note musicali che prendono vita, attorno a Uta, anche se non è chiaro se sia lei a crearle.

Ricordiamo che One Piece Film: Red è un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese. È diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021, vuole commemorare l’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. Dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.