One Piece: rivelata la connessione che lega Rufy a Joy Boy

One Piece nell’ultimo capitolo del manga chiarisce una delle domande che i fan hanno avuto sul legame di Rufy con il leggendario Joy Boy.

Il culmine dell’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto una fase completamente nuova quando il combattimento finale tra Rufy e Kaido ha preso il sopravvento.

Quando sembrava che Kaido si fosse assicurato una vittoria sul capitano di Cappello di Paglia, Rufy è riuscito a risvegliare il vero potere nascosto nel suo frutto del diavolo. Ha così sbloccato una nuova forma portandolo ad un livello talmente alto da preoccupare Kaido.

Dopo che Rufy ha sbloccato il Gear Fifth, non solo ha rivelato la vera natura del suo Frutto dei Diavolo, ma si scopre il collegamento con il leggendario Joy Boy.

Poiché c’è stato il riferimento alla figura leggendaria, gli appassionati si chiedono se Rufy fosse essenzialmente diventato il Joy Boy della nuova era. L’ultimo capitolo spiega che Rufy non è diventato questa persona. Non è un titolo che si può tramandare, almeno finora.

Nel capitolo 1046 di One Piece si vede Zunesha reagire al battito cardiaco risonante di Rufy e alla lotta con Kaido. Aveva avvertito il ritorno di Joy Boy con il risveglio di Rufy con il suo nuovo potere, ma ora è un po’ diverso.

Zunesha inizia a ricordare il fatto che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ha sentito questo battito cardiaco particolarmente ritmato.

Dice che è come se Joy Boy fosse proprio di fronte a lui. Ora sta riponendo la sua piena fiducia in Rufy. Quindi non è che Rufy sia diventato necessariamente Joy Boy, ma è diventato come lui.

Ci sono ancora molti altri misteri sullo stesso Joy Boy. Ora che Rufy è diventato una nuova versione di questa figura leggendaria, nei prossimi mesi e anni siamo destinati a scoprire ancora di più su questo combattente.

La serie è entrata in un nuovo punto di svolta arricchendo la tradizione nascosta all’interno del Secolo del Vuoto.