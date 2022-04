One Piece: il regista Megumi Ishitami rompe il silenzio sull’episodio 1015

Quando si tratta di One Piece, i fan non possono permettersi di dimenticare alcuni grandi animatori che hanno lavorato all’anime. L’elenco cresce di giorno in giorno, ma per molti il nome Megumi Ishitani è sacro.

Dopotutto, l’artista è responsabile di alcune delle migliori animazioni del genere shonen e ora rompe il silenzio sul nuovo episodio rivoluzionario di One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla stessa Ishitani. Dopotutto, One Piece ha portato l’animatore a supervisionare l’episodio 1015 come direttore dell’animazione.

Toei Animation ha fatto aspettare i fan per l’uscita più a lungo del solito a causa del recente hacker, ma il pubblico sapeva che l’episodio sarebbe stato speciale.

E dopo averlo verificato, beh, molti definiscono il nuovo episodio di One Piece uno dei migliori tra gli anime.

Per quanto riguarda Ishitani, il regista ha condiviso direttamente su Twitter quanto fosse grato per tutto lo sforzo che il suo team ha profuso in questo episodio.

“Grazie atutti coloro che hanno lavorato all’episodio 1015 di One Piece. Grazie mille”, ha condiviso. “Sento davvero che la cosa più incredibile di lavorare nell’animazione sia che nessuno può raggiungere la perfezione senza l’aiuto degli altri. Ci sono molti altri episodi in arrivo! Divertitevi!”

Per coloro che vogliono vedere altri lavori di Ishitani, è possibile guardare i precedenti episodi di One Piece. Il regista ha contribuito a dare vita all’episodio 957 e all’episodio 982.

Ishitani ha anche lavorato a Dragon Ball Super quando l’anime era in onda, quindi si può dare guardare anche l’episodio 131 per vedere il suo lavoro.

Oltre a queste serie di grandi nomi, Ishitani ha anche dato il suo contributo a film come Jurassic e Arara.

Data la grandezza del nuovo episodio di One Piece, i fan sono certi che Ishitani abbia appena iniziato con il loro lavoro.

Il loro occhio per il colore e la coreografia è qualcosa che capita una volta nella vita. Quindi, quando l’artista interverrà come regista di episodi in futuro, si assisterà di sicuro ad uno spettacolo per gli occhi.