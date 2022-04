Dragon Ball Super: Super Hero: Toyotaro realizza un’illustrazione di C-13

Dragon Ball Super dopo un lungo periodo di pausa è pronto per tornare con l’anime nei tempi previsti. Nonostante un breve ritardo, la serie ha trovato una data di uscita per il suo nuovo film e Dragon Ball Super: Super Hero che promette di introdurre alcuni nuovissimi androidi.

E per festeggiare, l’artista dietro il manga Dragon Ball Super, Toyotaro festeggia realizzando un’illustrazione di C-13.

L’artwork è stato pubblicato sul sito Web ufficiale di Dragon Ball. È stato lì che Toyotaro ha dato a C-13 un revival brillante.

L’insider che si occupa costantemente di rilasciare aggiornamenti sul mondo di Dragon ball, DbsHype, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter l’illustrazione che stiamo annunciando:

This month’s special illustration by Toyotaro is Android 13! pic.twitter.com/B9kd3B96S6

— Hype (@DbsHype) April 21, 2022