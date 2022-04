Dragon Ball Super: svelato il potere segreto di Bardack

Le pagine degli ultimi capitoli di Dragon Ball Super si concentrano su Bardack, apparso nell’ultimo arco narrativo.

Grazie a diversi importanti flashback, gli appassionati hanno imparato molto sul Saiyan e finalmente Goku ora sa di più su suo padre.

In effetti, Goku sta cercando di capire come Bardack abbia sconfitto un certo nemico in passato, e il manga lo ha chiarito tutto questa settimana rivelando il suo potere segreto dei Saiyan.

L’intera faccenda è venuta alla luce quando Bardack ha affrontato Gas in uno scontro frontale. Nonostante le suppliche di Monaito di scappare, il padre di Goku era determinato a non lasciare il pianeta fino a quando non avesse sconfitto Gas.

Tuttavia, l’avversario era molto più forte di quanto Bardack si potesse immaginare.

Tuttavia, tutto è cambiato quando Bardack ha attinto a un potere mai visto prima. A tal proposito non c’è alcun tipo di nome che lo identifichi, ma non è Super Saiyan per essere chiari.

Sembra che il potere dia a Bardack un’aura di energia simile a quella del Super Saiyan, ma la sua pettinatura rimane la stessa e mantiene la sua tonalità nera. L’unica cosa diversa è la quantità di potere che Bardack esercita ed è sufficiente per sconfiggere Gas.

Per quanto riguarda il modo in cui Bardack vede questo potere, il Saiyan dice semplicemente che il suo popolo è in grado di superare i propri limiti.

Il suo desiderio di vittoria ha spinto Bardack a sfoggiare un nuovo potere, quasi un precursore del Super Saiyan. Se Freezer non avesse eliminato il padre di Goku, Bardack probabilmente avrebbe sbloccato la forma resa famosa da Goku, ma questo nuovo aggiornamento dimostra che il combattente era ancora forte.

Inoltre nel capitolo 83 scopriamo un lato incredibile di Bardack. Nonostante Monaito evochi il drago per lui affinché possa salvarsi e tornare sul pianeta Vegeta, rifiuta questa opportunità. Deve sconfiggere prima il suo avversario.

Questa connessione legata alle sfere del drago, fa capire l’impegno paterno nei confronti dei suoi figli e il motivo per cui si batte. La ragione sono Goku e Radish appunto.

Infatti il desiderio di Bardack ha a che fare proprio con loro, in quanto desidera: “Vorrei che i miei figli finissero per prosperare“