Dragon Ball Super: Super Hero: il film si collegherà al manga?

Dragon Ball Super: Super Hero si è fatto attendere molto in Giappone. Inizialmente previsto per aprile 2022, a causa dell’attacco hacker a TOEI Animation il lungometraggio è stato posticipato.

La nuova data d’esordio dovrebbe essere fissata per l’11 giugno 2022. Nel frattempo, i fan si stanno ponendo diversi quesiti sul film.

La prima domanda è stata riguardante il ruolo del Dottor Hedo nel nuovo film, uno dei nuovi membri dell’Esercito del Fiocco Rosso.

Un altro quesito riguarda gli eventi del film, che non ci è ancora dato sapere se si agganceranno alla serie principale di Dragon Ball Super.

Avevamo già parlato di Gohan tra studio e combattimento, con il giovane Saiyan che tornerebbe a combattere dopo il Torneo del Potere.

Secondo un rumor emerso di recente al momento Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film canonico per il manga disegnato da Toyotaro.

Come possiamo leggere nel tweet dell’insider DBSChronicles, al momento l’anime e il manga di Dragon Ball Super sono visti come prodotti separati, almeno finché non verranno adattate le saghe di Moro e Granolah il Sopravvissuto.

For now, they're considering anime and manga audiences separately since Moro and Granolah arcs haven't been adapted to anime yet.

The anime will 100% adapt Moro & Granolah arcs when it returns.

SUPER HERO is made according to anime-only audience, but is canon to the main story.

