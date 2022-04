Dragon Ball Super: Super Hero: un nuovo tipo di androide in arrivo?

Dragon Ball Super: Super Hero riporterà in azione l’Armata del Fiocco Rosso, organizzazione criminale introdotta per la prima volta durante la serie originale.

Ora, con il film che ha finalmente una nuova data di uscita, viene svelato un nuovissimo androide che assisterà il dottor Hedo.

Attualmente, Dragon Ball Super: Super Hero sta facendo notizia grazie in parte alla Toei Animation che ha rivelato che il film in uscita arriverà l’11 giugno in Giappone.

Questo ritardo causato dall’attacco di hacker subito dalla Toei Animation, ha di conseguenza provocato uno slittamento circa l’uscita italiana del film. Tuttavia adesso che sappiamo quando approderà nei cinema giapponesi possiamo stare certi che molto presto potremo guardarlo!

Oggi però ci concentriamo su un aggiornamento molto importante che giunge grazie ad una scan di Jump. L’insider DbsHype l’ha pubblicata sul suo account Twitter che possiamo vedere di seguito:

Al momento ci sono diverse promozioni legate al film e alcune di queste potrebbero suggerire al pubblico la rivelazione di Cell nel prossimo film di Dragon Ball Super. Al momento non ci sono notizie ufficiali su questo però gli indizi sono tangibili e visibili.

L’inisider DBSChronicles ha prestato maggiore attenzione ad un particolare, che ha condiviso rispondendo al post di Dbs Hype che mostriamo di seguito:

