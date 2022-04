Dragon Ball Super: Super Hero: guarda la pubblicità bizzarra di Gohan

Dragon Ball Super con il prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero scatena la curiosità di tutti gli appassionati. Il film doveva uscire questo mese poi l’attacco hacker ai danni di Toei Animation non l’ha permesso.

Da quella situazione tanti aggiornamenti sono emersi, tra cui la possibile nuova data di uscita del film anche se per questo non c’è ancora ufficialità.

Ora tra le ultime notizie abbiamo riportato il merchandising per promuovere il film e a proposito di questo ci sono novità. In questo articolo parliamo della pubblicità bizzarra di Gohan.

La catena giapponese ha stretto un accordo con Dragon Ball Super per pubblicizzare il suo grande film, ed è per questo che il negozio sta promuovendo i suoi gustosi cibi con un pollo Super Saiyan.

Lawson ha aggiornato i suoi contenitori per il cibo e la nuova corsa si concentra su Gohan. Tuttavia, il Saiyan è mostrato in un modo molto originale e inaspettato. Lawson ha dato vita a Gohan come un pollo con i suoi contenitori, quindi la mascotte della catena Karage-kun sta scoprendo le gioie di essere un combattente di Dragon Ball Super.

Il grande pollo ha i capelli dorati da Super Saiyan e il suo becco è persino tinto. Ovviamente, è impossibile ignorare il fatto che Karage-kun indossa l’abbigliamento da allenamento di Gohan.

L’aspetto blu-rosso si adatta al pollo e, a questo punto, dobbiamo sapere quando Lawson presenterà il suo pollo Super Saiyan a Piccolo.

Chiaramente, questo accordo sul marchio ha colto di sorpresa i fan online e Lawson è solo il primo di molti a immergersi nel grande ritorno di Dragon Ball Super.

Il ritorno dell’anime è uno degli eventi più attesi di quest’anno nel settore e il suo temporaneo ritardo è proprio questo.

Ad un certo punto, Gohan tornerà sul grande schermo quest’anno, e i fan in Giappone faranno meglio a prendere un sandwich di pollo con maionese all’aglio da Lawson dopo aver festeggiato con il figlio maggiore di Goku.