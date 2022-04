Dragon Ball Super: Super Hero: svelata la nuova data di uscita!

Dragon Ball Super: Super Hero ha una nuova data di uscita! Finalmente, dopo la grossa vicenda legata all’attacco hacker ai danni della Toei Animation che ha costretto allo slittamento del film, ora non ci sono più impedimenti.

Questa è una notizia molto importante, che tutti gli appassionati si aspettavano e che volevano da tanto tempo. Il film uscirà in Giappone l’11 giugno 2022!

L’annuncio arriva per concessione dell’insider che si occupa di fornire tutti gli aggiornamenti della serie di Akira Toriyama, DbsHype.

Di seguito ecco l’annuncio di cui stiamo parlando:

Dragon Ball Super: SUPER HERO officially releases on June 11th, 2022 in Japan! pic.twitter.com/tyXNpm8m0Q — Hype (@DbsHype) April 14, 2022

Inoltre un brevissimo teaser è stato pubblicato su Twitter dall’account DB_super2015, in cui si vede la data di uscita nei secondi finali:

Nelle scorse ore è stato rivelato che in Giappone il film verrà proiettato l’11 giugno 2022. In pratica, considerato che inizialmente il piano era di renderlo disponibile il 22 aprile, la pellicola uscirà con un mese e mezzo di ritardo rispetto alle idee iniziali.

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Si tratta di un film animato di arti marziali in CGI giapponese, in uscita nel 2022. Il film è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film di Dragon Ball, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.

L’esercito del Red Ribbon, un’organizzazione malvagia precedentemente già sconfitta da Son Goku, viene riformata da un gruppo di persone che hanno creato nuovi e più potenti Androidi, chiamati Gamma 1 e Gamma 2, che tramano vendetta verso Goku e la sua famiglia.

Nel film le novità saranno tante, primo fra tutti il ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso con due nuovi pericolosi androidi Gamma 1 e 2. La vicenda però girerà principalmente intorno a Gohan e Piccolo, il quale presenterà una nuovissima trasformazione. Non mancheranno le soprese, i colpi di scena e i ritorni nostalgici, tra cui il ritorno di Gotenks!

Ora che la seconda data di uscita del film è pubblica non ci resta che aspettare la sua uscita nei cinema italiani!