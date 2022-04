Dragon Ball: Akira Toriyama compie 67 anni

Akira Toriyama, il celebre creatore di Dragon Ball, spegne 67 candeline!

Il mangaka è sicuramente conosciuto per aver disegnato la storia del Saiyan Goku, da cui abbiamo potuto vedere anche la serie Z e ora Super, ma il mangaka ha lavorato a molti altri progetti.

Con l’arrivo del sessantasettesimo compleanno del creatore, i fan degli anime si stanno prendendo il tempo per mostrare il loro sostegno e augurare a Toriyama un felice compleanno. Nonostante l’età il mangaka continua a svolgere un ruolo attivo nella storia di Goku e dei suoi amici, in particolare con il film di quest’anno Dragon Ball Super: Super Hero.

Today Akira Toriyama is 67 years old!🥳

Toriyama has been writing and illustrating Dragon Ball since 1984, one of the most popular and influential manga in history. He is also a key artist for Blue Dragon, Chrono Trigger and the Dragon Quest series. pic.twitter.com/TSgUTLI1ni

— Vítor "Vivi" Costa (@thegamelogicist) April 5, 2022