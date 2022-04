Dragon Ball Super: Super Hero è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2022: nel bene e nel male. Il nuovo lungometraggio del franchise con protagonisti Gohan, Piccolo e i il resto degli immortali Guerrieri Z torneranno grazie a Toei Animation come sempre, che ha deciso di adottare tecniche di animazione innovative.

Successivamente all’attacco hacker però, il film è stato rimandato. Quindi il nuovo film dedicato alla saga di Akira Toriyama è in fase di stallo e l’attesa da parte degli appassionati è ormai immensa; merito anche delle tante e succose notizie che sono state rilasciate al riguardo.

Nel frattempo però la Toei non assesta la sua corsa e continua il suo corso con la realizzazione del merchandise dedicato al film. Tra figure, astucci e zaini questa volta tocca agli Oreo, che si rivelano in una confezione dedicata a Dragon Ball Super: Super Hero.

I famigerati e adoratissimi biscotti americani avranno dunque una versione dedicata all’amatissima saga creata da Toriyama. Purtroppo dal Tweet di @DBSChronicles non abbiamo modo di vedere il contenuto dell’edizione speciale del prodotto, salvo la veste grafica confezionata a tema.

Visto che l’aspetto e il gusto rimarrà simile, ci aspettiamo qualcosa di diverso nel contenuto della confezione che non si appresta a rivelarsi.

Gli Oreo di Dragon Ball Super: Super Hero saranno disponibili dal 26 aprile al 9 maggio 2022. Un’edizione limitatissima che nel corso del tempo acquisirà come sempre un valore simbolico e anche monetario unico.

(not an April Fool's) Oreo Biscuits x #DragonBallSuperSuperHero Sale period: April 26 – May 9 pic.twitter.com/zkkeHdJR4v — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 1, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.