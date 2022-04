Dragon Ball Super 83 uscirà il 20 aprile alle ore 17 su MangaPlus, ma proprio come succede con One Piece, anche il nuovo tassello dell’attuale saga di Dragon Ball è stata anticipata e condivisa sul web.

Come accennato in precedenza, nelle nuove tavole si da spazio alla figura di Bardack e alla sua battaglia del passato con gli Heeters.

Dai primi spoiler si era già intuito dove il tutto sarebbe andato a parare, visto che il capitolo si intitola Bardack Vs. Gas 2.

Durante lo scontro la netta superiorità di Gas è ben esplicata, e quest’ultimo afferma che non resta molto tempo di vita alla sua razza, riferendosi al prossimo attacco di Freezer, che farà a pezzi il Pianeta Vegeta.

A donare ausilio a Bardack è proprio Monaito. Quest’ultimo decide di usare le Sfere del Drago di Cereal per riportare il Saiyan sul suo Pianeta natale, assicurandosi la sua incolumità. Bardack rifiuta per onorare la sua razza e continua a combattere.

Nel corso della lotta Gas strappa via la coda di Bardack, così facendo il guerriero non può trasformarsi più in Oozaru. Colpo dopo colpo però, il Saiyan diventa sempre più potente e scaglia un colpo devastante a Gas, che successivamente viene tratto in salvo da Elec.

Elec fa cenno a Freezer riguardo l’attacco imminente al Pianeta natale di Bardack. Il Saiyan non udirà mai quelle parole, ottenendo una vittoria inaspettata contro gli Heeters, alleati indiscussi del carnefice che distrusse il Pianeta Vegeta.

#dbspoilers#DragonBallSuper Manga Ch83 "Bardock VS Gas 2" FULL SUMMARY The chapter will be out officially on 20 April. Many thanks to @Mugiwara_23 🙇‍♂️♥️ pic.twitter.com/tfBwBclcoV — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 18, 2022

#dbspoilers #DragonBallSuperManga Ch83 "Bardock VS Gas 2" SPOILERS Part 2 (English Translated) The official chapter releases on 20 April. pic.twitter.com/CXuCmibznt — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 18, 2022

#dbspoilers#DragonBallSuper Manga Ch83 title has been revealed! "Bardock VS Gas 2" Translations coming up soon 🙇‍♂️ pic.twitter.com/LGfVkfFlc1 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 14, 2022

#dbspoilers #DragonBallSuper Manga Ch83 "Bardock VS Gas 2" Draft Pages (English Translated) The official English chapter comes out on 20 April! (1/2) pic.twitter.com/uFtapRATCB — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 14, 2022

#dbspoilers #DragonBallSuper Manga Ch83 "Bardock VS Gas 2" Draft Pages (English Translated) The official English chapter comes out on 20 April! (2/2) pic.twitter.com/fWxfgZVvPV — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 14, 2022

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film: