Dragon Ball Super 83: arrivano i primi spoiler – Ritorna Bardack vs Gas

La nuova saga di Dragon Ball Super ha introdotto nuovi personaggi, insieme a nuovi spunti e riflessioni inerenti al passato dei Saiyan e quindi anche alla storia del nostro protagonista Goku.

Grazie a Monaito abbiamo avuto modo di vedere le origini del rancore scaturito da Granolah, che fin da subito è stato manipolato per compiere il volere degli altri, depistandogli completamente la visione delle cose.

I personaggi centrali e fondamentali di questa nuova saga, sono quattro: gli Heeter, Granolah, Goku e Vegeta.

Con la nuova forma di Gas, nessuno è riuscito a tenergli testa e quindi per risolvere lo scontro si è dovuta analizzare una situazione riguardante il passato, per sviscerare le debolezze del guerriero.

I nuovi spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 83 portano il pubblico immediatamente nel vivo di un nuovo, ma vecchio scontro, tra Bardack e Gas.

Come previsto torna una battaglia dal passato, mostrata tramite un video contenuto sul vecchio scouter rimasto in possesso di Monaito e aggiustato solo ora.

Con la clip si spera di trovare e scovare eventuali punti deboli di Gas, che potrebbero risolvere il presente e il futuro, tramite il passato.

In calce la prima immagine spoiler del nuovo capitolo di Dragon Ball:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona.

Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.