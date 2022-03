Toyotaro con Dragon Ball Super ha fin da subito chiarito il suo amore verso l’opera di Akira Toriyama, visto che con il ritorno di Freezer e Bardack ha voluto omaggiare gli immortali protagonisti del passato, specialmente nell’ultimo capitolo, che secondo alcuni indizi potrebbe sancire un altro importante ritorno.

In attesa di ulteriori notizie riguardo il nuovo capitolo, notiamo che all’interno dell’ultimo rilasciato, viene fatto apertamente il nome del Saiyan che sconvolse ancora una volta la vita al povero Goku, durante la saga di Dragon Ball Z.

Durante il combattimento con Gus, Goku chiede il motivo per il quale l’Heeters sia tanto legato a Elec. Il nemico afferma che a suo fratello maggiore deve tutto, e che quindi per lui, ci sarà sempre un sentimento di affetto.

Questo Goku non può capirlo visto che non ha mai avuto legami familiari indissolubili. Il Saiyan ha avuto solamente un rapporto familiare diretto, ovvero quello con Radish, che cercò solamente di ucciderlo, come dice scherzosamente anche Goku mentre chiude la discussione.

In questa saga è la seconda volta che sentiamo nominare il nome del fratello di Goku. Forse Radish potrebbe tornare durante i prossimi capitoli? Magari come adottato con Freezer, Toyotaro potrebbe farlo resuscitare.

O semplicemente potrebbero essere i flashback a sancire il ritorno di Radish, proprio come avvenuto con Bardack?

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.